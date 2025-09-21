「もうチートレベル」「無双してる」24歳日本人の衝撃ブンデス初ゴールにファン驚愕！インターセプトから豪快な“逆足ミドル弾”「推進力がエグい」「めちゃくちゃ叫んだ」
佐野海舟と川粼颯太が所属するマインツは、現地時間９月20日に開催されたブンデスリーガ第４節のアウクスブルクと対戦。退場者を出しながらも、４−１で完勝を飾った。
この試合で衝撃のブンデス初ゴールを決めたのが佐野だ。スコアレスで迎えた14分、自らインターセプトをして持ち上がると、ペナルティエリアの外から利き足とは逆の左足を一振り。豪快なミドルシュートを突き刺し、先制点を奪ってみせた。
この圧巻の一撃に、ファンからは次のような驚きの声が多数上がった。
「ゴラッソ」
「ゴール見たけどエグい」
「１人で無双してる」
「これは熱い。海舟すごすぎ！」
「パスカットからの推進力がエグい」
「めちゃくちゃ叫んだ」
「回収してゴールまで運ぶ」
「マインツのキーパーがあいつゴールも決めてやばいやんみたいな感じ良いやん」
「バケモンすぎる」
「パスカットから自分で決め切るの痺れた」
「もうチートレベル」
「凄いミドルだ」
昨シーズンがノーゴールだったのが信じられないほどの一発。その後にはブンデス初アシストもマークし、まさに「佐野の日」となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】衝撃のブンデス初ゴール！佐野海舟が逆足で豪快ミドル弾
この試合で衝撃のブンデス初ゴールを決めたのが佐野だ。スコアレスで迎えた14分、自らインターセプトをして持ち上がると、ペナルティエリアの外から利き足とは逆の左足を一振り。豪快なミドルシュートを突き刺し、先制点を奪ってみせた。
「ゴラッソ」
「ゴール見たけどエグい」
「１人で無双してる」
「これは熱い。海舟すごすぎ！」
「パスカットからの推進力がエグい」
「めちゃくちゃ叫んだ」
「回収してゴールまで運ぶ」
「マインツのキーパーがあいつゴールも決めてやばいやんみたいな感じ良いやん」
「バケモンすぎる」
「パスカットから自分で決め切るの痺れた」
「もうチートレベル」
「凄いミドルだ」
昨シーズンがノーゴールだったのが信じられないほどの一発。その後にはブンデス初アシストもマークし、まさに「佐野の日」となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】衝撃のブンデス初ゴール！佐野海舟が逆足で豪快ミドル弾