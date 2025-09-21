水筒を取りに帰って1時間…ママ友のまさかの言い訳｜価値観の違いですか？【ママリ】

この漫画は作者・神谷もちさんの友人の体験談を漫画化したものです。主人公はるかがママ友付き合いで価値観の違いに悩み、翻弄される様子がコミカルに描かれています。『これって価値観の違いですか？』第19話をごらんください。

りさ親子が水筒を家に取りに帰ってから、1時間が経っていました。ラインも既読スルーだし、何かあったのかな？と心配するゆかり。ようやく戻ってきたりさは、「ごめん、洗濯物干すの忘れてて干してたら遅くなっちゃった」と言います。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

りさが水筒を取りに帰ってから1時間。自宅までは片道15分のはずですが、まだ戻ってきません。ゆかりの表情にも怒りがにじみます。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

ゆかりはりさにラインしてみますが、既読スルー。「何かあったのかな」と心配になってきたところに、りさが戻ってきました。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

口では一応「ごめん」と言っていますが、悪びれる様子もないりさに、ゆかりは「なにかあったの？」とたずねます。連絡もなく長時間待たされると、不安になってしまいますよね。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

まさかの洗濯物干してた発言に、メガネが割れるほど驚いてしまうゆかりです。りさ、どうしたらそこまでマイペースに生きられるのー？

価値観の違い、あなたは許せる？

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

近所に友達がいないことが悩みの主人公・はるかは、地元の友達・りさが近くに引っ越してくることになり喜びます。お互いの子どもの年齢が近いこともあり、一緒にピクニックやカフェに出かけますが、たびたび価値観の違いでぶつかってしまいます。



りさのお金にうるさい面、時間にルーズな面が気になり、共通の友人に探りを入れてみたところ、その友人も同じようなことでりさと揉めていました。悩みつつもりさとの付き合いを続けるはるかですが、ついに我慢できないほど価値観の違いを感じるできごとが起きます。しかし一方で、りさもはるかに対して、価値観の違いから不満を抱いていたのです。



友達同士でも、価値観に違いがあることは少なくありません。相手の態度を許せないと思う時、自分だけが正しいと決めつけてはいないか一度振り返りたいものですね。実は、相手も同じように不満があるかもしれません。そのとき、お互いに許せず疎遠になるか、違いを認めて歩み寄るか、価値観が近い別の友達を見つけるか…人付き合いにはさまざまな選択があります。



『これって価値観の違いですか？』は、人間関係の難しさと、女友達同士のちょっとした闇を感じる作品です。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）