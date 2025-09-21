大川ぶくぶ『ハンター×ハンター』名シーン描き大反響「キルアの手に泣ける」「ヒソカいい顔」
漫画『ポプテピピック』などで知られる漫画家・大川ぶくぶ氏が19日、自身のXを更新し、『ハンター×ハンター』のイラストを投稿した。
【画像】ヒソカの顔やばい（笑）ぶくぶ先生が描いた『H×H』イラスト
公開したイラストは、グリードアイランド編の人気シーンで、ゴン＆キルア＆ヒソカが共闘してドッジボール対決に挑む姿が描かれている。
これにネット上では「このシーンのヒソカ パパみあって大好き」「ここほんとすこ GI編で一番すこ」「キルアの手に泣ける」「ちゃんと怪我したところも忠実に描いてるw」「ヒソカいい顔してんなあw」などの声が出ている。
1998年に連載がスタートした『HUNTER×HUNTER』は、主人公の少年ゴンが、親友キルアら仲間たちと旅に出る冒険ファンタジー。現在、未開の大陸への渡航を目指す船の中で、クラピカや幻影旅団のメンバーなど各キャラクターたちの思惑がぶつかり合う「暗黒大陸編」（王位継承編）が描かれている。コミックスのシリーズ累計発行部数（デジタル版含む）は8400万部を突破している。
なお、2022年12月26日発売号に掲載された第400話を最後に週刊連載が終了したが、2024年10月7日発売号より最新話（401話〜）が毎週掲載。しかし、12月16日発売の『週刊少年ジャンプ』新年3号より再び掲載されないことが同月9日に告知された。
