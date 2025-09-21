¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬2ÀïÏ¢È¯¤Î53¹æ¥½¥í¡ª¡¡¤Ä¤¤¤Ë¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤ÈÊÂ¤Ó¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°1°Ì¥¿¥¤Éâ¾å
¢¡ 160¥¥íÄ¶¤¨¹äÂ®µå¤ò°ìÁ®
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê31¡Ë¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö20Æü¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Âè4ÂÇÀÊ¤Ç2ÀïÏ¢È¯¤Î53¹æËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀèÈ¯¤ÏÂæÏÑ½Ð¿È¤Î2Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¡¦ûç緂°Ò¡£¤¤¤¤Ê¤ê4ÅÀÀèÀ©¤òµö¤·¤¿Ä¾¸å¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ï¥«¥¦¥ó¥È1-2¤«¤é³°³Ñ¹â¤á¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£3²óÎ¢¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ï¥«¥¦¥ó¥È2-2¤«¤é³°³Ñ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡8ÈÖ¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤Î12¹æ¥½¥í¤Ë¤è¤ê1ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤Ã¤¿4²óÎ¢¡¢Æó»àÁö¼ÔÌµ¤·¤Ç¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ï2ÈÖ¼ê±¦ÏÓ¥Û¥»¡¦¥Ö¥Ã¥È¤«¤é»Íµå½ÐÎÝ¡£2ÈÖ¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤â»Íµå¤Ç·Ò¤°¤È¡¢3ÈÖ¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÂçÃ«¤¬Æ±ÅÀ¤Î¥Û¡¼¥à¤ËÀ¸´Ô¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï5²óÎ¢¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥¨¥É¥Þ¥ó¤Î13¹æ¥½¥í¤Ç¥¹¥³¥¢5ÂÐ4¤ÈµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£Â³¤¯6²óÎ¢¡¢ÂçÃ«¤ÏÀèÆ¬¤ÇÂè4ÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢¥«¥¦¥ó¥È2-2¤«¤é4ÈÖ¼ê±¦ÏÓ¥Ú¥²¡¼¥í¤¬¹â¤á¤ËÅê¤¸¤¿99.9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó160.8¥¥í¡Ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤ò¿¶¤êÈ´¤¡¢º¸Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø53¹æ¥½¥í¡£2»î¹çÏ¢Â³¤Î°ìÈ¯¤Çµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á5Àï4ËÜÎÝÂÇ¤ÎÌÔ¥Á¥ã¡¼¥¸¤Ç¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤ËÊÂ¤Ó¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇÉôÌç¤Î1°Ì¥¿¥¤¤ËÉâ¾å¡£¤³¤Î»î¹ç´Þ¤á¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó8»î¹ç¤ò»Ä¤·¡¢ºòµ¨¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Þ¤Ç1ËÜº¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£