「厳しいですよね…」スポ少の常識への違和感を口にしたら…母が自信喪失した理由｜独裁監督がいるスポ少【ママリ】

これは、子どもの「サッカーが好き」という純粋な気持ちを大切にしたいと願う一人の母親の物語です。熱意に満ちた強豪チームに入ったはずが、そこに待ち受けていたのは、事前の説明とはかけ離れた過酷なルールでした。親として、チームの常識と、自分なりの子育ての価値観の間で揺れ動きながら、母が導き出す答えとは――。『独裁監督がいるスポ少』をごらんください。

強豪チームのルールは、子どもだけでなく、親にも過酷なものでした。親はボール拾いや声出しに奔走し、私語も禁止。周りの親たちがその状況を当然と受け入れている姿を見て、主人公は「私が間違っているのだろうか」と、自分の子育ての価値観に自信を失い始めます。



練習中、親も許されない「私語」

強豪チームに入部したはずが、そこに待ち受けていたのは、事前の確認とはかけ離れた過酷なルール。私は、日を追うごとに、このチームの常識に戸惑いを隠せなくなっていきました。



チームの練習は、子どもたちだけでなく、親たちにも厳しいルールが課せられていました。練習中、親はベンチに座ることが禁止。全員がマネージャーのような仕事ぶりを求められ、ボール拾いや、声出し、さらには私語も禁止されていました。



「声出せ！」

「もっと走れ！」



監督の指示により、親たちが四方八方から子どもたちに声をかけるんです。私は、そんな光景を見るたびに、これで本当にいいのだろうかと、疑問を抱かずにはいられませんでした。



私は、子どもにうるさく声をかけるよりも自分で考えさせる子育てを大事にしてきました。それなのに、ここでは、親も監督も、子どもたちを怒鳴り、型にはめるような指導ばかり。特に、練習に参加し始めたばかりの頃のハルは、周りの子たちについていくのに必死でした。ドリブルも、パスも、周りの子たちよりずっと下手。そんなハルに、監督は「もっと頑張れ！」「教えたとおりにやれ！」と、厳しい言葉をかけます。周りの親たちも、チームの足を引っ張りかねないハルに冷たい視線を送っているように感じました。



ある日、私は、他の保護者にそれとなく戸惑いを伝えてみました。



「このチームのルール、かなり厳しいですよね…」

周りの保護者が語る納得の理由

しかし、周りの親たちは、私の言葉に全く共感してくれませんでした。



「でも、チームのためだと思ってるよ」

「どこのチームも勝つために練習してるんだから、そこに勝つためには努力しないと」

「監督もああ見えて、子どものこと考えているんだよ」



周りの親たちは、みな監督の考えに納得しているようでした。まるで、私がおかしいのか、とさえ思うほど、みな熱心でした。そんな周りの親たちの様子を見て、私は「私が間違っているのかな…」と、わからなくなってきました。夫も「あまり無理しなくてもいいんじゃないか」と言ってくれますが、ハルがこのチームで頑張りたいと強く願っている手前、簡単に辞めさせることができませんでした。



夫は、「ハルがサッカーを楽しめることが大事。チームにこだわる必要はないよ」と言ってくれました。夫の言葉に、私は少しだけ心が軽くなりました。そうだ。まだ小学1年生なんだ。サッカーの楽しさを忘れてほしくない。



しかし、私が本当に知りたいのは、このチームのルールが、本当に子どもたちのためになっているのかどうか。私は、このまま続けていいのか、それとも辞めるべきなのか、答えが出ないまま、毎日を過ごしていました。



そんな中でも、ハルはめげることなく、毎日サッカーボールを追いかけていました。貴重な練習オフの日でさえ、日が暮れるまで公園でドリブルの練習をしたり、壁に向かってパスの練習をしたり。早く活躍したいハルの強い気持ちが伝わってきました。

それでも、サッカーを諦めない息子

チームの厳しいルールと、それに従う周りの親たち。その中で孤立し、自分の子育ての価値観に揺らぎを覚える主人公の苦悩が描かれています。しかし、ハルが「上手くなりたい」と自主練に励む姿は、主人公に勇気を与えます。親がどうあるべきか、子がどう育つべきか、その問いへの答えを探す物語の重要な転換点です。



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています



イラスト：きさらぎ

記事作成: kanako_mamari

（配信元: ママリ）