¥¹¥¿¥íー¥ó¡¢AI¼ãÊÖ¤ê¤Ç²áµî¤Î¡Ø¥é¥ó¥Üー¡Ù±é¤¸¤ëÁ°Æüëý¤Î¹½ÁÛ¤¢¤Ã¤¿ ¨¡ ¡Ö¤â¤¦AI¤Ï¹âÅÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÆÍÈô¤ÊÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¥·¥ë¥Ù¥¹¥¿ー¡¦¥¹¥¿¥íー¥óÂåÉ½¥·¥êー¥º¤Ë¤Ï¸½ºß¡¢¼ã¤¥¸¥ç¥ó¡¦¥é¥ó¥Üー¤òÉÁ¤¯Á°Æüëý±Ç²è¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤À¡£¥¹¥¿¥íー¥ó¤Ï´ØÍ¿¤»¤º¡¢¥é¥ó¥ÜーÌò¤Ï¼Â¼ÌÈÇ¡Ø¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¡Ù¥±¥óÌò¤ÇÃíÌÜ¤Î¥Î¥¢¡¦¥»¥ó¥Æ¥£¥Í¥ª¤¬±é¤¸¤ë¡£
¥¹¥¿¥íー¥ó¤¬¥é¥ó¥Üー¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Ï2019Ç¯¤Î¡Ø¥é¥ó¥Üー ¥é¥¹¥È¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¡Ù¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÁ´5ºî¡£¤Þ¤â¤Ê¤¯80ºÐ¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¥¹¥¿¥íー¥ó¤À¤¬¡¢¼Â¤ÏÈà¤Ë¤â¼«¿È¤¬¼ã¤¥é¥ó¥Üー¤ò±é¤¸¤ëÁ°Æüëý´ë²è¤Î¹½ÁÛ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£AI¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤ò¼ãÊÖ¤é¤»¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤À¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¤Ï¡¢Æ¬¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¥¹¥¿¥íー¥ó¤À¤¬¡¢ºÇ¿·¤ÎAIµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤ì¤Ð¡¢·è¤·¤ÆÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¡¢¼ÂºÝ¤ËÇä¤ê¹þ¤ß¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖAI¤Ï¤â¤¦ÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥µ¥¤¥´¥ó»þÂå¤Î18ºÐ¤ÎÈà¤òÉÁ¤±¤ë¤·¡¢´ðËÜÅª¤ËÆ±¤¸²èÁü¤ò»È¤¨¤ë¤Û¤É¹âÅÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÆÍÈô¤ÊÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡£
AI¤Ë¤è¤ë¡È¼ãÊÖ¤ê¡É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿±Ç²è¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÀè¹Ô»öÎã¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø¥¤¥ó¥Ç¥£¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¤È±¿Ì¿¤Î¥À¥¤¥ä¥ë¡Ù¡Ê2023¡Ë¤Ç¤Ï¥Ï¥ê¥½¥ó¡¦¥Õ¥©ー¥É¤¬¡¢¡ØHERE »þ¤ò±Û¤¨¤Æ¡Ù¡Ê2024¡Ë¤Ç¤â¥È¥à¡¦¥Ï¥ó¥¯¥¹¤ä¥í¥Ó¥ó¡¦¥é¥¤¥È¤¬»þÂå¤òÁÌ¤Ã¤¿¡£
Æ±»þ¤Ë¥¹¥¿¥íー¥ó¤Ï¡¢Á°Æüëý±Ç²è¤Ç¥é¥ó¥Üー¤ò±é¤¸Ä¾¤¹¥»¥ó¥Æ¥£¥Í¥ª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ë¡¢ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¡£Èà¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Ç¤â¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È»×Î¸¡£¡ÖËÍ¤â¡ØÄÉ·â¼Ô¡Ù¡Ê2000¡Ë¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥¹¥¿¥íー¥ó¤¬Ì¾Í¥¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥±¥¤¥ó¤Î±Ç²è¡ØÁÀ·â¼Ô¡Ù¡Ê1971¡Ë¤ò¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤¿»þ¤Î¶ìÏ«¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤â¤Î¤À¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤¬¹¥¤¤À¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÊÐ¸«¤È¾ï¤ËÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¡¢¥¹¥¿¥íー¥ó¤Ï·Ð¸³ÃÌ¤ò¸ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥¹¥¿¥íー¥ó¤Ï¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÂåÉ½ºî¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥í¥Ã¥ー¡Ù¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÉÁ¤¯±Ç²è¡ØI Play Rocky¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¡Ê¥Ë¥åー¥¹¤Ç¡ËÆÉ¤ó¤À¤È¤¤Ï¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£Á´¤¯´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¶Ã¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØI Play Rocky¡Ù¡¡¤Ï¡Ø¥°¥êー¥ó¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¡Ê2018¡Ë¥Ôー¥¿ー¡¦¥Õ¥¡¥ì¥êー´ÆÆÄ¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤ë´ë²è¤Ç¡¢¥¹¥¿¥íー¥ó¤¬¡Ø¥í¥Ã¥ー¡Ù¤È¶¦¤Ë¤¤¤«¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤«¤òÉÁ¤¯¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¡ÖËÍ¤¬¤ä¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é»²²Ã¤·¤Æ¡¢²¿¤«¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈË¾¤ó¤À¥¹¥¿¥íー¥ó¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÅö»þ¤¹¤Ç¤Ë¥Ôー¥¿ー¡¦¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ëµÓËÜ¤¬´°À®ºÑ¤ß¤È¤ÎÊóÆ»¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢·ë¶É´ØÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¡£
Source: