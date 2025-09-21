SixTONES田中樹「可愛いから嫌だ」「カッコ良すぎる」“嫉妬してしまう”人物明かす
【モデルプレス＝2025/09/21】SixTONESの田中樹が、20日放送のラジオ番組「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（ニッポン放送／毎週土曜23時30分〜）にジェシーとともに出演。つい嫉妬してしまう人を明かした。
この日は、走る速さについてトークを展開。田中はAぇ! group、なにわ男子の大橋和也、Snow Manの佐久間大介・宮舘涼太・深澤辰哉の名前をあげそれぞれ予測。すると、田中は「目黒蓮（足が）速かったらさすっごい嫌な気持ちになる」と目黒が足が速かったら特に嫉妬すると告白。「あの顔とあのポテンシャルで速足かったらすっごい嫌」と目黒のビジュアルや魅力に加えて、足の速さが秀でていると「俺まあまあ不機嫌になる」「良すぎるもん、カッコ良すぎるじゃん！」と嫉妬してしまうと語った。
また「B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2025」の3ポイントシュートゲームについて話題に上がる場面も。田中は、過去に挑戦したこのゲームだが、全てのシュートを外したため、目黒がもしこのゲームに挑戦した場合には「目黒は嫉妬の対象ですよ。あんなのテレビで披露されたら」と比較しコメント。「あいつ決めるよな！ああいう時って」と目黒は本番で決めてくるタイプのため、「すっごい嫌だ！だめ！そういうのは本当に嫌だかも」「だってカッコ良すぎる本当に」と目黒を褒めつつもカッコよさゆえに嫉妬心を隠せないのだという。
さらに田中は「失敗して照れてるの可愛いから嫌だ！（可愛いのも）悔しい」と目黒が失敗した時でも、そのチャーミングな仕草に嫉妬するとも。「あいつバスケできねえの、それでも可愛いな」という反応になってしまうらしく「ずるいよな…」と目黒への羨ましさを明かしていた。（modelpress編集部）
