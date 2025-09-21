【燕】はなんて読む？風情あふれる鳥の名前！

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！

「燕」はなんて読む？ 「燕」という漢字を見たことはありますか？ 普段はなかなか目にしない漢字ですよね。 誰もが見たことのあるものですよ。 いったい、「燕」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「つばめ」でした！ 「燕」は、美しい形と速い飛行で知られている鳥です。 春の訪れの象徴ともいわれ、昔から詩や文学で詠まれています。 燕は、農作物を荒らす害虫を食べるため農家にとっては友だちのような存在でもあるそうです。 「燕」という漢字は目にしたことがない方も多いのではないでしょうか？ この機会にぜひ覚えてくださいね。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》

