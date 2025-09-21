Number_i平野紫耀、神宮寺勇太の意外な素顔を明かす「クールに見られがちだけど…」
【モデルプレス＝2025/09/21】Number_i（ナンバーアイ）が、20日放送の日本テレビ系音楽番組「with MUSIC」（毎週土曜よる10時〜）に出演。平野紫耀が神宮寺勇太の意外な素顔を明かした。
【写真】神宮寺勇太、テーマパークでの満喫姿
「じん（神宮寺）はクールに見られがちなんですよ、世間の方からしたら」と天然なイメージを持たれがちだという自身と岸優太、クールな神宮寺のイメージの違いを口にした平野。「でもロサンゼルスでテーマパークに行かせていただいた時に真っ先に走って耳（のカチューシャ）を買いに行こうっていうのがじんで…」とテーマパークに行った際の神宮寺の可愛らしい一面を明かした。
ロサンゼルスでも3人とスタッフも全員で耳のカチューシャをつけて歩いたそうで、神宮寺が「妥協するのを許さないんですよね、『この耳でいいか』みたいな。『本当にその耳でいいの？他も回った方がいいよ、種類いっぱいあるから』みたいな」とカチューシャ選びにもこだわっていたそう。平野は「だから納得する耳を見つけるまでめちゃくちゃ回りました。早く乗り物に乗りたいのに耳を見つけてからじゃないと気が済まないんで…」と1時間近くカチューシャ選びに費やしたことを振り返った。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】神宮寺勇太、テーマパークでの満喫姿
◆平野紫耀、神宮寺勇太の意外な素顔を明かす
「じん（神宮寺）はクールに見られがちなんですよ、世間の方からしたら」と天然なイメージを持たれがちだという自身と岸優太、クールな神宮寺のイメージの違いを口にした平野。「でもロサンゼルスでテーマパークに行かせていただいた時に真っ先に走って耳（のカチューシャ）を買いに行こうっていうのがじんで…」とテーマパークに行った際の神宮寺の可愛らしい一面を明かした。
◆神宮寺勇太、テーマパークでのこだわりを告白
ロサンゼルスでも3人とスタッフも全員で耳のカチューシャをつけて歩いたそうで、神宮寺が「妥協するのを許さないんですよね、『この耳でいいか』みたいな。『本当にその耳でいいの？他も回った方がいいよ、種類いっぱいあるから』みたいな」とカチューシャ選びにもこだわっていたそう。平野は「だから納得する耳を見つけるまでめちゃくちゃ回りました。早く乗り物に乗りたいのに耳を見つけてからじゃないと気が済まないんで…」と1時間近くカチューシャ選びに費やしたことを振り返った。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】