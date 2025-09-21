元サッカー日本代表「小野伸二」が愛車の700万円超え「高級SUV」が話題に！ 「似合ってる！」声もある「外車」どんなクルマ？

小野伸二、愛車の「高級SUV」を公開！

元日本代表で現在は解説者としても活動する小野伸二さんが、自身のインスタグラムで新たな愛車アウディ「Q4 e-tron」を披露しました。

スタイリッシュな電動SUVとの2ショットを公開し、注目を集めています。

「小野伸二」さんの愛車どんなモデル？（Photo：時事）

【画像】超カッコイイ！ 「小野伸二」×「高級SUV」の姿を画像で見る！

小野さんは静岡県出身の元プロサッカー選手で、天才的なボールタッチと卓越した技術でファンを魅了。日本代表としても長く活躍し、引退後はテレビ解説やJリーグ関連業務など、サッカー界で幅広く活動を続けています。

そんな小野さんが2025年7月6日、自身のインスタグラムで新しい愛車を公開しました。

投稿では「今日から新しい相棒が」と記されており、「電気自動車 Audi @etronq4 マジで最高の走りです ぜひ#AudiCityGinzaへ」とのコメントも添えられています。

写真には、都内のディーラーを背景に、メタリックなダークグレーの車両と並ぶ小野さんの姿が写っており、スタイリッシュな一台との相性の良さが印象的です。

小野さんが選んだのは、ドイツの自動車メーカー・アウディが手掛ける電気自動車SUVのQ4 e-tron。2021年に登場したアウディのEVラインナップの中でも、コンパクトSUVという位置づけのモデルです。

ボディサイズは全長4590mm×全幅1865mm×全高1630mm。駆動方式は後輪駆動モデルと四輪駆動モデルがあり、搭載されるバッテリー容量は最大82kWh。

最高出力は210kWで、最大航続距離は500km以上とされており、日常使いからロングドライブまで幅広く対応します。

また、最新の安全運転支援機能や回生ブレーキなど、EVならではの技術も盛り込まれており、都市型ライフスタイルと環境性能を両立させたモデルとして注目されています。

外観は、アウディ特有のシングルフレームグリルとシャープなLEDライトを備えた精悍なフロントマスクが特徴。ボディサイドは流線的なシルエットを描き、SUVでありながらクーペのようなスタイリッシュさを感じさせます。

価格はアウディジャパン公式サイトによると、710万円（消費税込）からとなっています。

※ ※ ※

インスタグラムに投稿されたダークグレーの車両との2ショットには、「かっこいい」「似合っている」といったスタイリングへの称賛が多数寄せられました。

さらに、「伸二さんが颯爽と運転する姿を見たい」「走っているところも見てみたい」といったコメントも集まり、車両そのものだけでなく、小野さんとの組み合わせに対する期待の声が広がっています。