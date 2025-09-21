女優の宮本茉由が２１日、東京・中央警察署で行われた「令和７年 秋の全国交通安全運動」の委嘱式に出席した。

一日警察署長に就任した宮本はパンツスタイルの制服で登場。６年前の上野署ではスカート姿だったが、今回は３０歳になったことで「２０代とは違った意志とか自分の考えをしっかり持つかっこいい女性になりたい。女性らしさというよりは強さを感じて」と変更した。

式典後は、日本橋エリアでパレード、トークショーにも参加する。イベントを前に「オープンカーに乗ってパレードすると聞いて緊張しちゃって…でもワクワクしています。楽しみです」と笑みを浮かべた。続けて「皆さんに交通ルールをしっかり守っていただいたり、皆さん一人一人が頭の片隅に警察の人をどういう思いで守っているかを感じてもらいたい」と街の人に届けたい思いも明かした。

宮本は現在、テレビ東京系連続ドラマ「レプリカ 元妻の復讐」（月曜・後１１時６分）に主人公の因縁の相手・花梨役で出演中。役どころについて悪い女性と言われると苦笑いを浮かべたが、２２日の最終話を前に「ここまで本当に視聴者の皆さんは『花梨、どうにか地獄に落ちてくれ』と思っていると思いますけど、爽快なラストになっているかと思いますので、ぜひ見てください」と呼びかけた。