「その手があったか！」子どもが駄々こねる瞬間に使える“魔法の問いかけ”に共感殺到【ママリ】

「その伝え方ええやん！」子どもがガチャガチャしたがる時の問いかけに8万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

れいん☺︎4y2y*絵本🌱(@r28s14m)さんの投稿です。さまざまなところで見かけるガチャガチャ。何が出るのかわくわくしますよね。子どもは喜びますが、お金はかかりますし、中身によっては大事にしないというパターンもありがちです。そのため、やらせたくないと思う人もいるでしょう。





投稿者・れいん☺︎4y2y*絵本🌱さんは、わが子がガチャガチャをやりたいと言い出しました。一緒にいた夫は、わが子にどんな声をかけるのでしょうか。

娘にガチャガチャしたいと言われたときに夫が「1番欲しいのどれ？じゃあ1番欲しくないのどれ？ガチャガチャは1番欲しくないのが出ても大事にしてくれるなら1回してもいいよ。ガチャガチャは欲しいのが出ないことの方が多い」と言っててビックリ😳

その伝え方ええやん😳

ただダメというのではなく、条件をつけてわが子にきちんとと考えさせるような言い方が素敵です。これなら、子どもはちゃんと考えて、ガチャガチャをするかしないかを決めることができそうです。



この投稿に「今度その伝え方してみよう！」「すばらしい教育」などのリプライが寄せられました。一方的に突っぱねるのではなく、子どものやりたい気持ちに寄り添いつつ、順を追って考えるよう促せるアイデア。ぜひマネしたい声掛けですね。

「デカくて涙」4歳娘の後ろ姿に涙、パパの思いに5万いいね

ぶぶ🫠4y🇯🇵🇰🇷(@td_0305)さんの投稿です。子どもの成長に伴い、引退することがある育児グッズ。長く使った抱っこひもやベビーカーには思い入れがあり、なかなか手放せない方もいるでしょう。



投稿者のぶぶ🫠4y🇯🇵🇰🇷さんは、4歳の女の子を育てるパパ。ベビーカーを卒業する娘に、成長を感じて切なくなったといいます。

©td_0305

めちゃくちゃ女々しい話しで申し訳ないけど、倉庫に眠ってたベビーカーを明日捨てるにあたって、娘に「最後に乗ってもらってもいいかな？」って頼んで近所を一周した。娘の後ろ姿があの頃よりデカくてデカくて涙が出た。

主夫やってたんだ。。

育児ってきっとずっとこんな感じ。

生まれたころからたくさん使った育児グッズを手放すとき、親として切なさを感じますよね。子どもの成長が待ち遠しい日があった一方、いざ成長を目の当たりにすると「あっという間だった」と感じることも。



ぶぶさんも、さまざまな場所に娘さんと出かけた思い出が、蘇ったのではないでしょうか。そしてぶぶさんがおっしゃる通り、これからもさまざまな成長を目の当たりにすることでしょう。



この投稿に「思い出があって捨てられない」「その感性がすてき」などのリプライが寄せられました。育児グッズは一時的に使うものだからこそ、一緒に作る思い出を大切に、かけがえのない時間を過ごしていきたいですね。

冷蔵庫前に置かれた踏み台、母が見抜いた形跡に1万いいね

Rimi a.k.a.かーか(@2017Rimi)さんの投稿です。子どもにとって冷蔵庫はおいしいものがたくさん入っている夢の箱。自分で開けられないうちはまだいいのですが、自分で開けられるようになると冷蔵庫を開けてチェックしたり、食べ物を勝手に出したりすることもあるかもしれませんね。



Rimiさんのお子さんも、どうやら冷蔵庫をのぞいていたよう。現場を見ていないのにわかってしまう理由が、あまりにもかわいすぎました。

©︎2017Rimi

小さい子が冷蔵庫のなかをのぞいた形跡がある（笑）

冷蔵庫の前に置かれた踏み台。これは明らかに「冷蔵庫をのぞいたな」とわかる形跡ですよね。中身をチェックしただけなのか、何かつまみ食いしたのかまではわかりませんが、ちょこんと置かれた踏み台から証拠をつかまれてしまうツメの甘さすらもかわいいですよね。



この投稿に「まだ完全犯罪は無理ですなあ」「かわいい」といったリプライがついていました。ちょっとしたイタズラに笑わせてもらうのも、子育ての楽しいところですよね。この形跡を見つけた投稿者さんの思いを想像し、読者までほっこりするエピソードでした。

