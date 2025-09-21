2015年ラグビーW杯で、エディー・ジョーンズHC率いる日本代表が格上の南アフリカに勝った「ブライトンの奇跡」は「スポーツ史上最大の番狂わせ」と呼ばれ、JAPANラグビーの飛躍のきっかけとなった──。

【写真】身長166cmと小柄ながら2011年、2015年、2019年のW杯3大会で活躍した田中史朗。ほか、大野均や立川理道なども

世界中の誰もが南アの勝利を確信していた。それでも、グラウンド上の選手たちは、最後の瞬間まで諦めていなかった。桜ジャージの男たちが「奇跡」を手繰り寄せた道程を語る。

「罪滅ぼしをする責任があった」

人生を賭けた。エディー・ジョーンズがそう振り返った試合は、指揮官の想定通りに進んでいた。22対22で迎えた後半20分までは──。

2015年9月19日、ラグビーW杯イングランド大会。過去7大会で日本の通算成績は、わずか1勝21敗2分。初戦の相手は、2度の優勝を誇る南アフリカ。日本の勝利を想像する者は皆無に等しかった。後にラグビーという枠組みを超え"スポーツ史上最大の番狂わせ"と称される勝利は、まさに奇跡と呼ぶにふさわしい偉業だった。

奇跡には、周到な準備と緻密な計画が不可欠だ。しかしそれだけでは奇跡には届かない。必要なのは想定外の「プラスα」だ。

ブライトンの奇跡を実現した想定外こそが、エディーも予期しない日本代表の進化だった。

奇跡の兆し。それは、W杯を1年後に控えた2014年夏のことだった。ニュージーランドのハイランダーズでプレーを終え、帰国した田中史朗は取材陣にこう話した。

「トレーニングに意味があるのか。エディーに直接、確認したい」

記事を知り「あの発言はなんだ！」と激怒するエディーに対し、田中は「やらされる練習じゃ意味ないやろ」と言い返した。エディーも反論した。

「まだ日本人は自ら動けない。だからいまはやらせているんだ！」

スーパーラグビーという世界最高峰リーグを経験した田中は、選手がトレーニングの意図を理解してこそ、さらなる成長につながると実感していた。同時に海外のトップ選手に比べ、日本人選手の意識の低さにもどかしさを覚えていた。田中はこう述懐する。

「エディーとは何度も意見を言い合いましたが、ぼくの考えを受け入れてくれました。エディーも本気で日本代表を強くしようとしていると分かったから『歴史を変える』という彼の言葉を信じられたのだと思います」

田中がはじめて出場した2011年W杯は3敗1分け。選手1人1人の意識を変え、自立する必要性を痛感していた。

「ぼくは、多くの人に支えられてラグビーを続けてきました。それなのに1勝もできない。自分自身に腹が立ちました。家族、ファン、関係者……みんなに罪滅ぼしをする責任があった。だから、あのハードなトレーニングにも耐えられたんです」

エディー・ジャパンの代名詞ともなった"ハードワーク"を可能にしたのは、選手たちが「ラグビーが嫌いになる」と口を揃えるほどのハードなトレーニングだった。年間80日程度だった合宿を110日以上に増やし、1日4部の練習を課した。

"ハードワーク"が奇跡を引き寄せるために準備した、エディーの1つ目の武器だった。

セオリーを破ったスクラムの選択

もう1つの武器が、スクラムや、ラインアウトといったセットプレーの強化だ。強豪国に比べて小柄な日本代表はスクラムに苦手意識があり、過去のW杯ではスクラムを避ける戦術で挑む試合も少なくなかった。

それらの要となるポジションがロックである。

「セットプレーの安定が、あの勝利につながったのは間違いありません」

そう語るのは、日本代表歴代最多キャップ数98を誇るロックの大野均。彼が本音を吐露する。

「すべて出し切れば、昔のように大敗することはないと考えていました。ただ実際に試合するまでは南アに勝てるとは思っていなかったんです」

決戦の地となったブライトン・コミュニティ・スタジアムにキックオフのホイッスルが響いたのは、16時45分。

開始10分、大野は未知の相手に確かな手応えを感じていた。

「スクラムを互角に組めましたし、アタックもしっかり止めることができた。今日はいい試合になりそうだ、と」

エディーは、大野にセットプレーの安定以外に、ハードワークの体現という役割を与えていた。大野は自分よりも大きな相手に愚直に身体をぶつけ続け、倒れてもすぐに起き上がり、再び相手に向かっていく。その姿こそが、ハードワークを掲げたエディー・ジャパンの象徴だった。

大野が交代し、ピッチを退いたのは後半13分。大野は言う。

「あれだけの練習をやった仲間ですからね。メンバーの31人誰が出ても遜色のないプレーができる。その自信と信頼が、あのチームの強さでした」

6度もリードを奪われた日本代表だったが、諦めずに食らいつく。エディーのプラン通りに試合は進んでいた。最終盤に南アがペナルティゴールで3点を追加し、3点ビハインドの29対32。

残り時間は4秒。日本はゴール前でペナルティを獲得する。セオリーならショット（キック）で3点を狙う場面だ。1次リーグでは、同点でも勝ち点2を得られるからだ。

引き分けより、奇跡を。キャプテンのリーチマイケルは、ファンの予想を裏切り、ショットではなく、スクラムを選択する。どよめきが起きた。

客席から指示するエディーは「違う。ショットだ！」と叫び、インカムを破壊するほど怒りを露わにした。

指揮官の想定をも超えたリーチの判断。これが、奇跡を実現する1つ目の「プラスα」となる。

「壊したインカム、まだ弁償していないんですよ」

苦笑いしたエディーは10年前の心境を話した。

「20秒後、気持ちを切り替え、選手の判断を尊重しました。コーチは試合を"見て"判断しますが、選手はフィールドで試合を"感じて"判断します。そうした判断ができるチームを作ることこそが、コーチの仕事です。彼らは本当に勇敢な選択をしてくれました」

「スローモーションのように見えた」

ペナルティの瞬間、終盤からスタンドオフとして司令塔を担った立川理道も、ショットを確信していた。だが、フルバックの五郎丸歩が「スクラム！」と叫んでいる。相手はシンビン（反則による一時退場）で1人少ない。立川は"スクラムで優位に立てるだろう"と冷静に展開を読んだ。

最後のスクラムで、ボールをキープした日本は、右に展開する。ミスをしたら試合終了の局面で、ボールを受けた立川は、相手ディフェンスに思い切り、身体をぶつけた。ここから立川の目には、ピッチ上すべての動きがスローモーションのように見えたという。

リーチが、右ライン際にボールを持ち込んだ。田中と交代したスクラムハーフの日和佐篤がボールを拾う。走り込んできた五郎丸をおとりにした日和佐は「ハル！」と立川を呼ぶ。五郎丸へのパスを予測していた立川の反応が遅れた。立川はこう思い出す。

「そのおかげで、一瞬、相手との間合いが空いて、時間ができたんです」

その一瞬が、立川にかつてない光景を見せたのだろうか。立川の目にトライまでの道筋が、はっきりと見えたという。あそこにパスを放れば、必ずトライを取れる──そんな直感がよぎるのは、4歳から楕円球を追ってきた彼にとってはじめての体験だった。立川は、自分の直感に従って、2人の味方の頭上を越す飛ばしパス（ロングパス）をアマナキ・レレイ・マフィに放った。

実はエディーは、飛ばしパスを南ア戦で禁止していた。滞空時間が長く、ディフェンスのプレッシャーを受けやすいからだ。エディーの指示は、もちろん立川の頭にも叩き込まれていた。

「ぼくは飛ばしパスをした意識はなかったんです。とにかくぼくに見えた道筋通りにボールを運べばトライを取れるはずだ、という意識しかなかった」

そう。スクラムを選択したリーチと同様に、立川のパスもまたフィールドに立つ者だけが得られる感覚が生んだプレーだった。それはエディーの想定を超えた、奇跡を決定づける2つ目の「プラスα」となった。

立川のパスはマフィを経由し、カーン・ヘスケスへ。彼がピッチに入ったのは、最後のスクラムを組む直前の78分。まだボールに触ってすらいなかった。ヘスケスは「スゴいプレッシャーだった」と振り返る。

「私がパスをもらうまでの82分、みんながどれだけの努力をして南アと戦ってきたか見ていましたから……いえ、W杯で勝つために、みんなたくさんのものを犠牲にしてきました。だから、私は、ボールを持つまでのすべてに感謝し、自分の仕事を果たそうとしたんです」

ボールをキャッチしたヘスケスは、タックルを受けながらインゴール左隅に飛び込んだ。34対32。指揮官による緻密な準備と、選手たちの信頼と自立、そして、想定を超えたチームの進化……。奇跡は、必然の結実だった。

あの日、ブライトンに谺したノーサイドのホイッスルが、いまに続く日本ラグビーの新たな幕開けを告げたのである。

取材・文／山川徹（『国境を越えたスクラム』著者） 撮影／藤岡雅樹

※週刊ポスト2025年10月3日号