´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ö¥È¥ó¥¤¡×Âè36ÏÃ¡ÁÂè40ÏÃ¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û

Ëè½µ·îÍË¡Á¶âÍË¤¢¤µ8»þ15Ê¬¤«¤é¡¢´ÚÎ®¥×¥ì¥ß¥¢¡Ö¥È¥ó¥¤¡×¡Ê¼ç±é¡§¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å Á´60ÏÃ¡Ë¤òÊüÁ÷Ãæ¡ª
¡Ö¥Æ¥ìÅì¥×¥é¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢9·î22Æü¡Ê·î¡Ë¡Á9·î26Æü¡Ê¶â¡ËÊüÁ÷¡¢Âè36ÏÃ¡ÁÂè40ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Î¾ðÊó¤¬ËþºÜ¡ª¡Ö¥Æ¥ìÅì´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¥Ý¡¼¥¿¥ë¡×
¡ÚÆ°²è¡Û¥ª¡¼¥ë´Ú¹ñ¥í¥±¤ÎÆü´Ú¶¦Æ±À©ºî¥É¥é¥Þ¡ª¡Ö¥µ¥à¥®¥ç¥×¥µ¥ë¤Ç¤¹¤¬¡×
¡Ú9·î22Æü¡Ê·î¡ËÊüÁ÷ Âè36ÏÃ¡Û
³§¤¬±ã²ñ¾ì¤Ë½¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÉÔ¿³¤Ë´¶¤¸¤¿¥È¥ó¥¤¤Ï¡¢²¾ÉÂ¤òÁõ¤¤Éô²°¤ËÌá¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¥Á¥ã¥óã¶ÕÍ(¥Ò¥Ó¥ó)¤Ë°ú¤»ß¤á¤é¤ì¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥½¡¦¥è¥ó¥®¤ÏµÁ¶ØÉÜ(¥¦¥£¥°¥à¥Ö)¤ÎÊ¼¤¬±ã²ñ¾ì¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¿Æ±ÒÂâ¤ÎÊ¼¤ò±ã²ñ¾ì¤Ë¤¹¤Ù¤Æ½¸¤á¤ë¡£²Ú¤ä¤«¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë±ã²ñ¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¡¢¤¢¤ëºöÎ¬¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú9·î23Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡ËÊüÁ÷ Âè37ÏÃ¡Û
¥È¥ó¥¤¤ÎºîÀï¤Ç¥·¥ç¥¦¥¬½Á¤¬ÅÉ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Æ¥Ï¿Îà¾¶(¥È¥¥¥ó¥Î¥ó¥æ¥Á¥ç)¤Ë¿¨¤ì¤¿¥Á¥ã¥óã¶ÕÍ(¥Ò¥Ó¥ó)¤¿¤Á¤Îºá¤¬¡¢¿Ý¤ò»È¤Ã¤ÆË½¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥ª¡¦¥Æ¥½¥¯¤éÆî¿Í(¥Ê¥ß¥ó)¤ÏÀ¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¥Á¥ã¥óã¶ÕÍ(¥Ò¥Ó¥ó)¤òÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¡¢¥ª¡¦¥Æ¥½¥¯¤«¤éÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¥æ¾°µÜ(¥µ¥ó¥°¥ó)¤¬¥Á¥ã¥óã¶ÕÍ(¥Ò¥Ó¥ó)¤Ë»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿¤È¼«Çò¤¹¤ë¡£
¥Á¥ã¥óã¶ÕÍ(¥Ò¥Ó¥ó)¤Ï½Í½¡(¥¹¥¯¥Á¥ç¥ó)¤Ë¡Öºá¤ÏÇ§¤á¤ë¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤ÄÎÏ¤òÁ´¤Æ¤«¤±¤Æ¤â²¦ÈÞ¤ÎºÂ¤Ï¼é¤ë¡×¤È¹ð¤²¤ë¤¬¡Ä¡£
¡Ú9·î24Æü¡Ê¿å¡ËÊüÁ÷ Âè38ÏÃ¡Û
¥Á¥ã¥óã¶ÕÍ(¥Ò¥Ó¥ó)¤Ï²¦ÈÞ¤«¤é¹ß³Ê¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢À¤»Ò(¥»¥¸¥ã)¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á°ÊÁ°¤Îã¶ÕÍ(¥Ò¥Ó¥ó)¤Î¾Î¹æ¤òµö¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞµÜÅÂ¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤ÆÌµ¼Â¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¿Îðý(¥¤¥Ë¥ç¥ó)Á°²¦ÈÞ¤Ï¡¢²¦ÈÞ¤È¤·¤ÆµÜÅÂ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ò¥¸¥§¤¿¤Á¤ÏÎ®·ºÀè¤ËÁ÷¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¥Á¥ã¥óã¶ÕÍ(¥Ò¥Ó¥ó)¤Ï¿´¤ÎÃæ¤Ç·»¤ËºÆµ¯¤òÀÀ¤¦¡£
°ìÊý¡¢´Æ»¡ÉÜ(¥«¥à¥Á¥ã¥ë¥Ö)¤Î´ÆÆÄ¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¥È¥ó¥¤¤Ï¡¢»ö·ï¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¥æ¾°µÜ¤¿¤Á¤Î½è¶ø¤ò¸À¤¤ÅÏ¤¹¡£
¡Ú9·î25Æü¡ÊÌÚ¡ËÊüÁ÷ Âè39ÏÃ¡Û
½ÊÉ²(¥¹¥°¥©¥ó)¤È¤Ê¤Ã¤¿¥È¥ó¥¤¤Ï²¦»Ò¤ò»º¤ß¡¢¤½¤ÎÉ´Æü¤Î½Ë¤¤¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë´¡¤ÎÇÛµë½ê¤òÀß¤±¤ÆìÍÌ±¤òµßºÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÇÛµë½ê¤Ç³è¿Í½ð(¥Õ¥¡¥ê¥ó¥½)¤Î½ðÄ¹¤¬»¦¤µ¤ì¡¢¥È¥ó¥¤¤Ï²¿¼Ô¤«¤¬·õ·À(¥³¥à¥²)¤Ëºá¤òÃå¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Éã¤¿¤Á¤ò´Ù¤ì¤¿ÈÈ¿Í¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤ë¡£
»ö·ï¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï´Á¾ëÉÜ(¥Ï¥ó¥½¥ó¥Ö)¤Î¿·¤·¤¤½îÕú(¥½¥æ¥ó)¤Ç¡¢»¦¤µ¤ì¤¿Âç»Ê·û(¥Æ¥µ¥Û¥ó)¤ÎÂ©»Ò¥Á¥ã¥ó¡¦¥à¥è¥ë¡£¸øÀµ¤ÊÃË¤À¤ÈÉ¾È½¤Ç½Í½¡(¥¹¥¯¥Á¥ç¥ó)¤Î¿®Íê¤â¸ü¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡£
¡Ú9·î26Æü¡Ê¶â¡ËÊüÁ÷ Âè40ÏÃ¡Û
¥È¥ó¥¤¤ÏÀ¶¹ñ¿Í¤Î½¸¤Þ¤ëÅÒ¾ì¤Ç¡¢¼ê¤Î¹ç¿Þ¤¬¼¨¤¹¿ô¤Î°ÕÌ£¤òÄ´¤Ù¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¼ý³Ï¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥Á¥ã¥óã¶ÕÍ(¥Ò¥Ó¥ó)¤Ï¥Á¥ã¥ó¡¦¥à¥è¥ë¤òÆ°¤«¤·¡¢Æî¿Í(¥Ê¥ß¥ó)¤Ø¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ò¥¸¥§¤¬ÅÔ¤ËÌá¤ì¤ë¤è¤¦²èºö¤¹¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥Á¥ã¡¦¥Á¥ç¥ó¥¹¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎºÖ¤Ç·õ·À(¥³¥à¥²)¤ÎºÆ·ëÀ®¤òÌÜ·â¤¹¤ë¤¬¡¢¥½¡¦¥è¥ó¥®¤ËÊó¹ð¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
½Ð±é¼Ô
¥È¥ó¥¤¡§¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å
½Í½¡(¥¹¥¯¥Á¥ç¥ó)¡§¥Á¡¦¥¸¥Ë
¥Á¥ã¥ó¾°µÜ(¥µ¥ó¥°¥ó)¡§¥¤¡¦¥½¥è¥ó
¥Á¥ã¡¦¥Á¥ç¥ó¥¹¡§¤Ú¡¦¥¹¥Ó¥ó
±é½Ð¡¦µÓËÜ
¡Ú±é½Ð¡Û
¥¥à¡¦¥¤¥è¥ó¡ÖÇÏ°å¡×¡Ö¥¤¡¦¥µ¥ó¡×
¡ÚµÓËÜ¡Û
¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Õ¥ó¡ÖÇÏ°å¡×¡Ö½òÆ¸ÍØ¡×
¥¥à¡¦¥µ¥ó¥Ò¥ç¥×¡Ö7µé¸øÌ³°÷¡×¡Ö¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡×
