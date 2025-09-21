モラ夫からの“逃げ道”が、不倫でいいの？別居中の友人を、素直に応援できない【ママリ】

不倫をして幸せそうな友人にモヤモヤ

とても仲が良い友達が不倫に夢中です。子供も居るのに不倫相手の家に子供を連れて泊まったりしているそうです。親に子供の面倒を見させて不倫相手に会っていたり。

今はもう別居しているそうですが友人の旦那はかなりのモラハラで怒鳴られたりしていたのも見ていたので、離婚して今の優しい不倫相手と一緒に居ることを願ってあげるべきなのでしょうが、私も自分の旦那のことで悩んでいて互いに相談し合ったりしていたので置いてけぼりになるような悲しいようなイライラのような気持ちになり、友人と距離を置いたほうがいいのかなと考えるようになりました。自分はフレネミーなのかなとも落ち込んできます。

どうしたら友人の幸せを願ってあげられるでしょうか。。 出典：

qa.mamari.jp

他人の幸せを素直に喜べないという思いを感じたことがある人もいるのではないでしょうか。アプリ「ママリ」にも、別居中に不倫をしている子持ちの友人の幸せを願えないとの投稿がありました。投稿者さんと友人はともに家庭に対して悩みを抱えており、お互いに相談して支え合っていたそうです。しかし不倫相手と幸せそうに過ごす友人を見て、どうにもモヤモヤした気持ちを感じてしまい…

投稿者さんの友人は、子どもがいながら不倫中。子連れで不倫相手の自宅に泊まったり、子どもを親に預けて不倫相手に会ったりしているそうです。現在は夫と別居中のようですが、不倫は応援できないですよね。



以前、友人は夫からのモラハラに苦しめられており、お互いに夫のことを相談して支え合っていたとのこと。離婚して不倫相手と幸せになる未来を願ってあげたいけど、自分だけが置いていかれたような気持ちを感じているそうです。投稿者さんの立場を想像すると、素直に友人を応援できない気持ちもわかる気がします。

不倫をする友人に対してさまざまな声が

この投稿に、ママリではさまざまな意見が寄せられていました。その中には「付き合いづらいと感じたら距離を置けばいい」との声がありました。

ドラマの昼顔いわく

『女は自分が出来なかった事をやった女が嫌いなのよ』って生き物なので、羨ましいやら、嫉妬やらの気持ちが湧くのは当然ですよ！

私の友達も不倫してこの子どもが出来て、シングルで育ててますが自由で羨ましいなと思いながら、軽蔑してましたもん（笑）

そもそも不倫相手の家庭を壊している友達の幸せを願う必要ありますかね？

厳しい意見になりますが、モラハラされてても不倫していい理由にはならない！

付き合い辛いなと思ったら

そっと距離置いたり、仲良くしたいなと思ったら会ったりでいいと思います(^^)

ゆうちゃんさんの気持ちは

めっちゃわかるので

必ずしも人の幸せを願う必要はないと、私は思いますよ💪 出典：

qa.mamari.jp

不倫をして幸せそうな友人の姿を軽蔑しながらも、自分の状況と比べてうらやましいと嫉妬心を抱いてしまうのは悪いことではありません。この方の言うように自分の気持ちを優先して、会いたいと思ったときだけ会うなどほどよい距離感で付き合うのがよいかもしれませんね。



ほかには「幸せを願う必要はない」という声もみられました。

幸せを願う必要はないんじゃないですかね。

自由なのかもしれないけど、バレたらモラハラ夫ならタダでは済まないような…修羅場も待ってそうだし

いまの不自由な恋愛だから盛り上がってる可能性もありますよね。

同じような話を聞いたことあるんですが、

結局別居してたDV旦那にバレて大変な目にあったみたいです。 出典：

qa.mamari.jp

友人は別居しているとは、まだ離婚が成立したわけではありません。モラハラ気質な夫となれば、不倫が知られたときに修羅場になってしまう可能性も。100%祝福できる状態での恋愛ではないため、自分がモヤモヤした気持ちを抱えたなかで無理をして幸せを願わなくてもよいのではないでしょうか。



大切にすべきなのは、自分の人生です。家庭や仕事など悩みはさまざまですが、人のことは気にせず、自分が毎日を幸せに過ごすためにはどうすべきかを考えて生活していけるとよいですね。

記事作成: isobe_mayu

（配信元: ママリ）