¡ÚºÇ½ª²ó¡Û´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ÖÀÖ¤¤ÂµÀè¡×Âè22ÏÃ¡ÁÂè27ÏÃ¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
£Â£Ó¥Æ¥ìÅì¤Ç¤Ï¡¢Ëè½µ·îÍË¡Á¶âÍË Ä«10»þ55Ê¬¤«¤é¡¢´Ú¥É¥é¡ù¡ÖÀÖ¤¤ÂµÀè¡×¡Ê¼ç±é¡§2PM¡¿¥¤¡¦¥¸¥å¥Î Á´27ÏÃ¡Ë¤òÊüÁ÷Ãæ¡ª
¡Ö¥Æ¥ìÅì¥×¥é¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢9·î22Æü¡Ê·î¡Ë¡Á9·î27Æü¡Ê·î¡ËÊüÁ÷¡¢Âè22ÏÃ¡ÁÂè27ÏÃ¡ÊºÇ½ª²ó¡Ë¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú9·î22Æü¡Ê·î¡ËÊüÁ÷ Âè22ÏÃ¡Û
¥É¥ó¥Î¤¬¥É¥®¥à¤Ë¡¢²¦ÈÞ¤ò´Ù¤ì¤ëÊ¸½ñ¤òÌµÍý¤ä¤ê½ñ¤«¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿½Ö´Ö¡¢Ê¼¤òÎ¨¤¤¤¿¥µ¥ó¤¬¸½¤ì¤ë¡£¥É¥ó¥Î¤ÏÊá¤é¤¨¤é¤ì¡¢¥É¥®¥à¤ÈµÜ½÷¤¿¤Á¤Ïµß¤ï¤ì¤¿¡£¥É¥ó¥Î¤ÏÅÔ¾µ»Ý¤ò²òÇ¤¤µ¤ì¤ë¡£¼«Ê¬¤ËÁêÃÌ¤»¤º1¿Í¤Ç´í¤Ê¤¤¶¶¤òÅÏ¤Ã¤¿¥É¥®¥à¤Ë¥µ¥ó¤Ï·ãÅÜ¤¹¤ë¤¬¡¢Í§¤ÎÌ¿¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¥É¥®¥à¤Ï¹³ÊÛ¤¹¤ë¡£¥µ¥ó¤Ï¥É¥®¥à¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤¬¡Ä¡£
¡Ú9·î23Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡ËÊüÁ÷ Âè23ÏÃ¡Û
²¦µÜ¤ò½Ð¤Æ£±Ç¯¸å¡¢¥É¥®¥à¤ÏºÆ¤Ó²¦µÜ¤Ë¸Æ¤ÓÌá¤µ¤ì¤ë¡£²È¤ÇÌµ°Ù¤Ë²á¤´¤¹¥É¥ó¥Î¤Ë°§»¢¤Ë¹Ô¤¯¥É¥®¥à¤À¤¬¡Ä¡£¿·¤·¤¯Â¦¼¼¤È¤Ê¤Ã¤¿ÏÂÕÍÉÕ¤µÜ½÷¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥É¥®¥à¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¥µ¥ó¤Ï¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£¶¦¿²¤ÎÆü¼è¤ê¤òÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦ÏÂÕÍ¤ËÌ¿¤¸¤é¤ì¡¢¥É¥®¥à¤Ï²¦¤ÎµÜÅÂ¤Ë¸þ¤¦¡£¥µ¥ó¤Ï¥É¥®¥à¤Ë¡¢¹¥¤¤Ç¤â¤Ê¤¤»ä¤ò¸«¤Ê¤¬¤éµÜÃæ¤Çµà¤Á²Ì¤Æ¤è¤È¸À¤¤Êü¤Ä¡£
¡Ú9·î24Æü¡Ê¿å¡ËÊüÁ÷ Âè24ÏÃ¡Û
¥É¥®¥à¤Ë¼»ÅÊ¤¹¤ëÏÂÕÍ¤ÏÂçÈÞ¤ÎÁ°¤Ç¡¢¥É¥®¥à¤¬ÃË¤È²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡£ÃË¤È¤Ï¥É¥®¥à¤Î·»¥½¥ó¡¦¥·¥¯¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£ÂçÈÞ¤ÏµÜ½÷¤Î»äÄÌ¤Ï»àºá¤À¤È¶¼¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Î®·ºÃæ¤Î·»¤òÅÔ¤Ë¸Æ¤ÓÌá¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¥É¥®¥à¤â½õ¤«¤ë¤È»ý¤Á¤«¤±¤ë¤¬¡¢¥µ¥ó¤ÏÊ¹¤Æþ¤ì¤Ê¤¤¡£¥É¥®¥à¤ò¿®¤¸¤ë¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¥µ¥ó¡£¤½¤³¤Ë¡¢·ÃÕÍ¤¬¥É¥®¥à¤òÏ¢¤ì¤Æ¸½¤ì¤ë¡£
¡Ú9·î25Æü¡ÊÌÚ¡ËÊüÁ÷ Âè25ÏÃ¡Û
¥É¥®¥à¤¬¥µ¥ó¤Î¿²½ê¤Ë»ø¤Ã¤¿ÍâÆü¡¢¥®¥ç¥ó¥Ò¤Ï¥É¥®¥à¤Ë¡¢²¦ÍÍ¤ò¿®¤¸¤Á¤ã¥À¥á¤È¸À¤¦¡£¥½¾°µÜ¤â¡¢¤¤¤¤²¦ÍÍ¤¬¤¤¤¤É×¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤ÈÉâ¤«¤Ê¤¤É½¾ð¡£¤½¤ì¤«¤é10Æü´Ö¡¢¥µ¥ó¤Ï¥É¥®¥à¤Î¸µ¤òË¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÉÔ°Â¤Ë»×¤¦¥É¥®¥à¤Ë¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥µ¥ó¤Ï¡¢¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤òÍ¿¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¶¯¤¯Êú¤¤·¤á¤ë¡£¤ä¤¬¤Æ¥µ¥ó¤Ï¥É¥®¥à¤ÎÇ¥¿±¤òÃÎ¤ë¡£
¡Ú9·î26Æü¡Ê¶â¡ËÊüÁ÷ Âè26ÏÃ¡Û
¥µ¥ó¤Èµ¹ÕÍ¡Ê¥É¥®¥à¡Ë¤Î»Ò¡¢Ê¸¹§À¤»Ò¤¬Ëã¿¾¤ÇÍÄ¤¤Ì¿¤ò¼º¤¦¡£Ëã¿¾¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º²ûÇ¥Ãæ¤Ç¤â¤¢¤ë¥É¥®¥à¤Ï²æ¤¬»Ò¤ÎºÇ¸å¤ò´Ç¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Ã²¤Èá¤·¤à¥É¥®¥à¤Ë¥µ¥ó¤Ï¡¢²¦Â²¤È¤·¤Æµ£Á³¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¤ÇÈá¤·¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤í¤ÈÎå¤Þ¤¹¡£Èá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¤ë¥É¥®¥à¤Ï¡¢Í§¿Í¤ÎµÜ½÷¥è¥ó¥Ò¤¬Ì©¤«¤Ë»Ò¶¡¤ò¿È¤´¤â¤êÎ®»º¡¢º£¤Ï¹öÃæ¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£
¡Ú9·î29Æü¡Ê·î¡ËÊüÁ÷ Âè27ÏÃ¡Û
¥É¥®¥à¤Î»à¸å¡¢¥µ¥ó¤ÏÀ¤·Ñ¤®¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¤¿¤ÊÂ¦¼¼¤ò·Þ¤¨¡¢¥É¥®¥à¤Î¤³¤È¤ÏËº¤ì¤è¤¦¤È·è°Õ¤¹¤ë¡£»þ¤ÏÎ®¤ì¡¢¥µ¥ó¤Î¼£À¤¤ÏÂÀÊ¿À»Âå¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥µ¥ó¤Ï¡¢ÄóÄ´¾°µÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥®¥ç¥ó¥Ò¤«¤é¥É¥®¥à¤Î°äÉÊ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢¥µ¥ó¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥É¥®¥à¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î°äÉÊ¤ò¸«¤¿¥µ¥ó¤Ï¥É¥®¥à¤Î°¦¤òÃÎ¤ê¡Ä¡£
½Ð±é
¥¤¡¦¥µ¥ó¡§¥¸¥å¥Î¡Ê2PM¡Ë
¥½¥ó¡¦¥É¥®¥à¡§¥¤¡¦¥»¥è¥ó
¥Û¥ó¡¦¥É¥ó¥Î¡§¥«¥ó¡¦¥Õ¥ó
±é½Ð¡¦µÓËÜ
±é½Ð¡¿¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥¤¥ó ¥½¥ó¡¦¥è¥Ê
µÓËÜ¡¿¥Á¥ç¥ó¡¦¥Ø¥ê