¡¡ÇÐÍ¥¤Î»³ÅÄÍµµ®¡Ê35¡Ë¤¬21ÆüÊüÁ÷¤ÎTOKYO FM¡ÖÌÚÂ¼ÂóºÈ Flow¡×¤Ë½Ð±é¡£ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê52¡Ë¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢½éÂÐÌÌ¤ÎÌÚÂ¼¤òÁ°¤Ë¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯ÃÏ¤ËÂ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¡×¤È»³ÅÄ¡£¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤·¤ã¤Ù¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼þ°Ï¤«¤é¤ÏÍ¥¤·¤¤¿Í¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤º¢¤Ï¡¢½Ð²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤·¤ã¤Ù¤ê¤«¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¡£¡Ö¤Ç¤â¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¡ª¡ÊÌ¡²è¡Ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÎÏÃ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë°¤¤¿Í¤¤¤Í¤¨¤À¤í¡ª¤Ã¤Æ¡£Â¿Ê¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤Ï¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¤â¤·¤«¤·¤Æ¥ë¥Õ¥£¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£¡Ö¤¢¤È¡¢¥²¥Ã¥¿¡¼¥ºÈÓÅÄ¤µ¤ó¤Ë¼êÁê¤È¤«¤ò¤ß¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡È»³ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ÎÉôÊ¬¤¬°ì¤Ä¤À¤±¤¢¤ê¤Þ¤¹¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡Á¡ª¤È¡£¡È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢¤½¤ì¤Ï¡É¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡ÈÀº¿ÀÇ¯Îð¤¬17ºÐ¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡É
¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿»³ÅÄ¤Ë¡¢ÌÚÂ¼¤ÏÂç¾Ð¤¤¡£¡Ö¤½¤ì¤Ï¥²¥Ã¥¿¡¼¥ºÈÓÅÄ¤ò²ð¤·¤Æ¤Î¥Ç¥£¥¹¤ê¤À¤Ê¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¤Ä¤Ä¡¢¡Öº£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÊÑ²½µÞ¤À¤Ã¤¿¡ÄÍîº¹¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡£ÀäÂÐÅö¤¿¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¥¹¥È¥ó¤ÈÍî¤Á¤¿¤Ê¤¢¡×¤È°Õ³°¤ÊÅú¤¨¤Ë»×¤ï¤º¿á¤¤À¤·¤¿¡£
¡¡»³ÅÄ¤Ï¡Ö¤Ç¤â¾¯Ç¯¤Î¿´¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àº¿À¤È¤«Á°¸þ¤¤Ê¤È¤³¤í¡¢¡Ê17ºÐ¤È¤¤¤¦Àº¿À¡ËÇ¯Îð¤â¥ë¥Õ¥£¤Ë¶á¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡×¤ÈÉ¾¤·¡¢ÌÚÂ¼¤â¡Ö¥²¥Ã¥¿¡¼¥º¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¡£¤Ç¤â¸À¤ï¤ì¤Æ·ù¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£