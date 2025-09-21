◇陸上 世界選手権東京大会最終日（2025年9月21日 東京・国立競技場）

男子400メートルリレー決勝のスタートリストが発表され、3大会ぶりの表彰台を狙う日本は4レーンに入った。

前日20日の予選は小池祐貴（住友電工）、柳田大輝（東洋大）、桐生祥秀（日本生命）、鵜沢飛羽（JAL）のオーダーで臨み、その順にバトンをつないで2組3着となって決勝に進んだ。レース後、3走を担った桐生は「着順でしっかり通って良かった」とうなずき、決勝に向けて「バトンがもっと鋭くなって、もっといい位置で鵜沢くんに渡したいと思います」などと話した。

この日の午前には救済対象となった南アフリカの再レースが行われたが、38秒64で決勝進出はならず、敗退した。

男子400メートルリレーは、午後9時20分に開始予定。

スタートリストは以下の通り。（）は予選のタイム。

2 フランス（38秒34）

3 オーストラリア（38秒21）

4 日本（38秒07）

5 カナダ（37秒85）

6 ガーナ（37秒79）

7 米国（37秒98）

8 オランダ（37秒95）

9 ドイツ（38秒12）