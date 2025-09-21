スポニチ

　◇陸上　世界選手権東京大会最終日（2025年9月21日　東京・国立競技場）

　男子400メートルリレー決勝のスタートリストが発表され、3大会ぶりの表彰台を狙う日本は4レーンに入った。

　前日20日の予選は小池祐貴（住友電工）、柳田大輝（東洋大）、桐生祥秀（日本生命）、鵜沢飛羽（JAL）のオーダーで臨み、その順にバトンをつないで2組3着となって決勝に進んだ。レース後、3走を担った桐生は「着順でしっかり通って良かった」とうなずき、決勝に向けて「バトンがもっと鋭くなって、もっといい位置で鵜沢くんに渡したいと思います」などと話した。

　この日の午前には救済対象となった南アフリカの再レースが行われたが、38秒64で決勝進出はならず、敗退した。

　男子400メートルリレーは、午後9時20分に開始予定。

　スタートリストは以下の通り。（）は予選のタイム。

　2　フランス（38秒34）

　3　オーストラリア（38秒21）

　4　日本（38秒07）

　5　カナダ（37秒85）

　6　ガーナ（37秒79）

　7　米国（37秒98）

　8　オランダ（37秒95）

　9　ドイツ（38秒12）

　