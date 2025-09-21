【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（9月20日・日本時間21日／ロサンゼルス）

【映像】100マイル粉砕！現地騒然の大谷53号！

ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でジャイアンツ戦に先発出場。6回の第4打席で、第53号ホームランを放った。これでフィリーズのシュワバーに並んでナ・リーグトップタイに浮上。直近5試合で4本目のアーチとなり、シーズン55.4本ペースとしている。

前日の同カード、5回の第3打席で52号ホームランを放った大谷。この日は第4打席でバットから快音が響き渡った。カウント2ー2からの5球目、高めのストレートを捉えると、打球速度107.4マイル（約172.8キロ）、飛距離403フィート（約122.8メートル）、打球角度33度で打球はレフトスタンドに着弾した。

今シーズンの大谷は、打者として151試合に出場し、583打数、165安打、52本塁打、98打点、139得点、19盗塁、打率.283、出塁率.394、長打率.619、OPS1.013を記録している。

これで直近5試合で4本目のホームラン。チーム155試合目で53本塁打は、シーズン55.4本ペースで、昨季マークした54本塁打更新も見えてきた。

なおナ・リーグのホームランランキングでは、フィリーズのシュワバーに並んでトップタイに再浮上。MLB全体では、トップに立つマリナーズのローリーとは4本差で2位タイとなった。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）