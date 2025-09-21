¡Ú¹ñÊ¬»û¡Û½Ü¤ÎÁÇºà¤«¤é¥·¥ç¥³¥é·Ï¤Î¥±ー¥¤¬Âç¿Íµ¤♡¾Æ²Û»Ò¤â½¼¼Â¤Î±£¤ì¤¿Ì¾Å¹¢öNgram
JRÃæ±ûÀþ¹ñÊ¬»û±ØÆî¸ý¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬¤È±Ø¤«¤é¶á¤¤¾ì½ê¤ËÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¤ªÅ¹¢öNgram¤µ¤óËÜÅ¹¤Ï¾Æ²Û»Ò¥á¥¤¥ó¤Ç¾Æ¤¤¿¤Æ¤ÎÂç¤Ö¤ê¤ÎÀäÉÊ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤«¤é¥Þ¥Õ¥£¥ó¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¤Ê¥¥ã¥í¥Ã¥È¥±ー¥¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÊ¬»û¥Þ¥ë¥¤¤Ë¤âÅ¹ÊÞ¤¬¤¢¤ê¡¢´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Î¥·¥ë¥ー¥·¥ç¥³¥é½Ü¤ÎÁÇºà¤ò³è¤«¤·¤¿ÀäÉÊ¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¢ö
ËÜÅ¹¤Î¾Æ¤¤¿¤Æ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤¬ÀäÉÊ
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÅ¹Æâ¤Ë¤Ï¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤µ¤ì¤¿¾Æ²Û»Ò¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤♡¼ïÎà¤âËÉÙ¤ÇÂç¤¤Ê¥µ¥¯¥Ã¤È¥Ð¥¿ー¤¬¥¸¥åー¥·ー¤Ç¥¢ー¥â¥ó¥É¤Î¹á¤ê¤¬³ÊÊÌ¢ö¥Þ¥Õ¥£¥ó¤â¼ïÎà¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ì¤â1¤Ä¤ÇÂçËþÂ¤·¤Á¤ã¤¦ÈþÌ£¤·¤µ¡£
¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¤Ê¥¥ã¥í¥Ã¥È¥±ー¥¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤Ë¤Ï¥¿¥ë¥È·Ï¤Î¤ª²Û»Ò¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¾¦ÉÊ¤â¸ÄÀ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÌ£¤È¥³¥¯¤ÎÇ»Ã¸¤Î»È¤¤Ê¬¤±¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯»×¤ï¤º´¶Æ°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¾¦ÉÊ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹♡
¡Ú¥È¥Þ¥È&¥ª¥Ë¥ª¥ó¡Û½©¸ÂÄê♡¥Ïー¥²¥ó¥À¥Ã¥ÄÆþ¤êìÔÂô¥Ç¥¶ー¥È¤¬ÅÐ¾ì
Ngram´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Î¥·¥ë¥ー¥·¥ç¥³¥é
¿ô¡¹¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ë¥ー¥·¥ç¥³¥é¤Ï¥«¥«¥ª¤Î»ÝÌ£¤¬Ç»¸ü¤Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¥±ー¥¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¿©¤ÙÊý¤Ë¤â¹©É×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ïÉÊ¡£¿©¤ÙÊý3ÄÌ¤ê¤Ç¡¢1¤Ä¤Î¾¦ÉÊ¤Ç3ÅÙ°ã¤¦¥·¥ç¥³¥é¥¹¥¤ー¥Ä¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¦¤Þ¤¤¥¹¥¤ー¥Ä♡
¾ï²¹¤Ç¤Ï¥·¥ç¥³¥é¥±ー¥¡¢²¹¤á¤ë¤È¥È¥í¥Ã¤È¤·¤¿¥Õ¥©¥ó¥À¥ó¥·¥ç¥³¥é¡¢Îä¤ä¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤ÈÇ»¸ü¤Ê¥¬¥Èー¥·¥ç¥³¥é¢ö¤É¤ì¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤Ç¤ª¹¥¤ß¤Ç♡
¾ï²¹¤Ç¤Î´¶¤¸¡£¤Þ¤À½ë¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÈ¾½Ï¤Ã¤Ý¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¥Þ¥¤¥ë¥É¤ÊÀå¿¨¤ê¤Ë¾å¼Á¤Ê¥³¥¯¤¬¥Õ¥ï¥Ã¤È¤È¤Æ¤â¥Ñ¥ó¥Á¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Æ·ã¥¦¥Þ¤Ç¤·¤¿¢ö
¹ñÊ¬»û¥Þ¥ë¥¤¤ÎÀ¸¥±ー¥
¹ñÊ¬»û±ØÄ¾·ë¤Î¹ñÊ¬»û¥Þ¥ë¥¤£±³¬¤Ë¤âÅ¹ÊÞ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¢ö¤³¤Á¤é¤ÏÂ£ÅúÍÑ¤Î¾Æ²Û»Ò¤«¤éµ¨Àá¤ò´¶¤¸¤ë½Ü¤ÎÁÇºà¤ò³è¤«¤·¤¿À¸¥±ー¥¤òÃæ¿´¤ËÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢ö¤ªÅÚ»º¤ä»Å»öµ¢¤ê¤Î¤´Ë«Èþ¥¹¥¤ー¥Ä¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤Ï´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤Ç¥Þ¥í¥ó¥Úー¥¹¥È¤Î¥³¥¯¤¬¥¹¥´¤¤¢ö¾åÉÊ¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤È¥¯¥êー¥à¤Î¥³¥¯¤Î¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¢ö
¤¿¤Þ¤´¤¬¸Ä¿ÍÅª¤ËÂç¹¥¤¤Ê¥Áー¥º¥±ー¥¡ù¤³¤Á¤é¤â¥Ù¥¤¥¯¥É¤â¥ì¥¢¤â»ÀÌ£¤È¥Áー¥º¤Î¥³¥¯¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ºÇ¹â¤ÇÂçËþÂ¤Ê°ìÉÊ¡£¥Áー¥º¹¥¤¤Ë¤ÏÉ¬¤º¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
ºÅ»ö¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿·ã¥¦¥Þ¥×¥ê¥ó
ngram¤µ¤ó¤Ï¿À½Ðµ´Ë×¤Ç±Ø¥Ê¥«¤ÎºÅ»ö¤òÂ¿¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢ö½é¤á¤Æ¤¿¤Þ¤´¤âÃÎ¤Ã¤¿¥¥Ã¥«¥±¤Î¾ì½ê¡£¤½¤³¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤Î¥¯¥ì¥à¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å¡ù¤³¤Î¥ì¥¢¥Áー¥º¤¬¤¿¤Þ¤´¤ÎÃæ¤ÇÂè6´¶¤òÆÍ¤È´¤±¤¿ÀäÉÊ¾¦ÉÊ¢ö
¥ì¥¢¥Áー¥º¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë¥³¥¯¤¬Áý¤·¡¢1ÅÙ¿©¤Ù¤¿¤é£±ÅÙ¿©¤Ù¤¿¤éËº¤ì¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¸«¤«¤±¤¿¤éÀ§Èó£±ÅÙ¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¤Þ¤È¤á
º£²ó¤ÏÅìµþ¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¤â±£¤ì¤¿Ä¶¥ª¥¹¥¹¥á¤ÎÌ¾Å¹¤ò¾Ò²ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£»äÅª¤Ë¤É¤Î¾¦ÉÊ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤â´¶Æ°¡¢Ç¼ÆÀ¡¢¤ªÃÍÃÊ°Ê¾å¤Î¹¬Ê¡´¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ªÅ¹¢ö
µÇ°Æü¤äÆÃÊÌ¤Ê¤ª½Ë¤¤¤Ë¤â´î¤Ð¤ì¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ë¥¹¥¤ー¥Ä¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£¤¿¤Þ¤´¥¤¥Á¥ª¥·¤ÎNgramÀ§ÈóÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡£
Å¹ÊÞ¾ðÊó
NgramËÜÅ¹
ÅìµþÅÔ¹ñÊ¬»û»ÔÆîÄ®3-22-31 Åçºê¥Ó¥ë 1F
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡¡11:00～19:30
¡¦ÄêµÙÆü¡¡²ÐÍËÆü
Ngram ¹ñÊ¬»û¥Þ¥ë¥¤Å¹
ÅìµþÅÔ¹ñÊ¬»û»ÔÆîÄ®3-20-3 ¹ñÊ¬»û¥Þ¥ë¥¤ 1F
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡¡10:00～20:30
¡¦ÄêµÙÆü¡¡¥Þ¥ë¥¤¹ñÊ¬»û¤Ë½à¤º¤ë