ÂçÃ«æÆÊ¿ º£µ¨11ÅÙÌÜ¤Î2»î¹çÏ¢Â³ÃÆ¤Ç53¹æ¡ªÄ¾¶á5»î¹ç¤Ç4ËÜ¤È¶Ã°Û¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤ÇËÜµòÃÏÂçÇ®¶¸¤Î¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¥¿¥¤
¢£MLB¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¼¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤¬¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë¡È1ÈÖ¡¦DH¡É¤Ç½Ð¾ì¡£6²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ëº£µ¨11ÅÙÌÜ¤Î2»î¹çÏ¢Â³ÃÆ¤Ç53¹æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎK.¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¡Ê32¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
Á°Æü¤Ï°úÂàÈ¯É½¤ò¤·¤¿ÀèÈ¯¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ÎËÜµòÃÏºÇ½ªÅÐÈÄ¤Ç1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î5²ó¡¢µÕÅ¾¤Î53¹æ¥¹¥ê¡¼¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ÈÇ®¤¤ÊúÍÊ¤ò¸«¤»¤¿ÂçÃ«¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀèÈ¯¤Ïûç緂°Ò¡Ê26¡Ë¡¢¥á¥¸¥ã¡¼½éÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2026Ç¯WBCÂæÏÑÂåÉ½Æþ¤ê¤âÇ»¸ü¤Êûç¤òÁê¼ê¤Ë1²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢3²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ï¸«Æ¨¤·»°¿¶¡¢4²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ï»Íµå¡¢¤½¤·¤Æ¡¢6²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¡¢³°³Ñ¹â¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òµÕ¤é¤ï¤º¤ËµÕÊý¸þ¤ØÃ¡¤¯¤È¡¢ÂÇµå¤Ï·Ú¡¹¤È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ¤Ï172.8¥¥í¡¢Èôµ÷Î¥122.8m¡¢³ÑÅÙ¤Ï33ÅÙ¡¢º£µ¨11ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë2»î¹çÏ¢Â³ÃÆ¤Ç53¹æ¡¢Ä¾¶á5Àï4È¯¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
ÂçÃ«¤Ï155»î¹çÌÜ¤Ç53¹æ¤ËÅþÃ£¡£»Ä¤ê7»î¹ç¤ÇÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×ºÆÉâ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ²¦¤òÁÀ¤¦¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¿ÀÆàÀî,
Êè,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
ÀÅ²¬,
ºë¶Ì,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
ÆÁÅç,
¿À»ö,
Ï·¸å,
²ð¸î