自己最多を更新中 44セーブをあげた巨人の守護神ライデルは藤川球児＆岩瀬仁紀のリーグ記録に届くか
◇プロ野球セ・リーグ 巨人3ー1広島（20日、東京ドーム）
自己最多となる44セーブ目をあげた巨人のライデル・マルティネス投手。常日頃から数字はあまり気にしていないと話しますが、今回は「今までやってきたことが結果につながったなという思いです」と率直な胸の内を明かしました。
「振り返ったら、いいときもありましたけど、悪いときもあって･･･こういう記録にたどり着いたのは、悪いときからしっかり立ち直ってやってこれたんだと思います」
巨人の球団記録である「42」はすでに塗り替え。次は阪神の藤川球児現監督と中日の大先輩、岩瀬仁紀投手（当時）が持つセ・リーグ記録の「46」を更新できるかに注目です。巨人は7試合を残しています。▽1シーズンのセーブ記録（球団名の後の数字は達成年）
54 サファテ(ソフトバンク) 2017
46 岩瀬仁紀(中日) 2005
46 藤川球児(阪神) 2007
45 佐々木主浩(横浜) 1998
43 岩瀬仁紀(中日) 2007
43 サファテ(ソフトバンク) 2016
43 マルティネス(中日) 2024
42 岩瀬仁紀(中日) 2010
42 西村健太朗(巨人) 2013
42 スアレス(阪神) 2021