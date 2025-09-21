◇プロ野球セ・リーグ 巨人3ー1広島（20日、東京ドーム）

自己最多となる44セーブ目をあげた巨人のライデル・マルティネス投手。常日頃から数字はあまり気にしていないと話しますが、今回は「今までやってきたことが結果につながったなという思いです」と率直な胸の内を明かしました。

「振り返ったら、いいときもありましたけど、悪いときもあって･･･こういう記録にたどり着いたのは、悪いときからしっかり立ち直ってやってこれたんだと思います」

巨人の球団記録である「42」はすでに塗り替え。次は阪神の藤川球児現監督と中日の大先輩、岩瀬仁紀投手（当時）が持つセ・リーグ記録の「46」を更新できるかに注目です。巨人は7試合を残しています。

▽1シーズンのセーブ記録（球団名の後の数字は達成年）54 サファテ(ソフトバンク) 201746 岩瀬仁紀(中日) 200546 藤川球児(阪神) 200745 佐々木主浩(横浜) 199843 岩瀬仁紀(中日) 200743 サファテ(ソフトバンク) 201643 マルティネス(中日) 202442 岩瀬仁紀(中日) 201042 西村健太朗(巨人) 201342 スアレス(阪神) 2021