「食われとる」



【写真】よく見ると…これ、2匹同時に入ってるんです！わかるかな？

そんなただならぬコメントとともに投稿された1枚の写真が、SNSで大きな話題となりました。写っていたのは、大きく口を開けたサメのぬいぐるみ。そしてその口の中には、なんと2匹のフェレットが頭からすっぽり入り込み、お尻としっぽだけが外に出ている姿があったのです。



写真の奥にいるのは1歳の女の子「るう」さん（愛称・るーさん）、手前にいるのは3歳の女の子「めう」さん（愛称・めーさん）です。毛色がよく似ているため、ひと目では2匹いると気づかない人も続出。ユニークすぎる光景に6.3万件超の“いいね”が集まりました。飼い主のXユーザー・うたちゅん 夫婦共同どうぶつ垢さん（@UtA_and_aNimal）に詳しく話を伺いました。



「やっと入ってくれた！」待望のショット

ーー当時の状況について教えてください。



「遊んでいるところを撮影しました。サメに食べられているのを見るのはこのときが初めてです。『フェレットが入ってくれるかな〜』と思ってサメさんを購入したところ、数日経ったこの日、5分ほど入ってくれました」



ーーこの光景を見た感想は？



「やっば！ 激かわ！ やっと入ってくれたー！ やったー！ と思いました」



ーーこのあと、どうなりましたか。



「るーさんは別の場所でおねんね。めーさんは中に入って寝てくれました」



ーーるーさん、めーさんはどんな性格の子ですか。



「ふだんは、フェレット4匹（めう、なう、もう、るう）、フクロモモンガ1匹（茶々）、犬1匹（みゅん）と一緒に暮らしています。るーさんは、家族一のいたずらっ子でやんちゃ。壁掛けテレビ台の上に乗り、テレビ台の上に乗っているぬいぐるみやリモコン、ゲームコントローラーをよく床に落としてます。今は落とされてもいいものだけ乗せるようにしてます。めーさんは、賢くて運動神経抜群。引っ越す前ではありますが、人の体をよじ登り、ドアノブに向かってジャンプしてました（笑）。人間の行動をよく見ていて覚えるようです」



リプライには、驚きと愛らしい姿に癒やされる声が寄せられています。



「すっごくかわいい」

「頭隠して尻隠さずw」

「ぱくっと感かわいい」

「犬？ 猫？ と思ったらフェレット」

「んん？と思ったら、2匹ならんでいるのか〜」

「ミミックに食われかけているフリーレンみたい」

「お尻の大きな猫又ちゃんと思ったら2匹だった」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）