＜義姉の育て方、問題アリ？＞石投げた？躾されていない甥っ子…ムリッ【第4話まんが：義姉の気持ち】
私はサヤカ（35）。旦那のコウスケ（37）とコウタ（小3）とアサシ（幼稚園児）の4人で暮らしています。実家が近く子どもたちは私の両親が好きなので、月に2度ほど顔を出します。弟のノリユキ（32）家族も近くに住んでいるため、弟の奥さんのユリ（32）さんと子どものゴウくん（小1）とも月に1回ほど顔を合わせたり、スケジュールが合えば家族で旅行したりもしていました。私はユリさんと親しいわけではなく、大人の親戚付き合いというやつです。
弟に頼まれて、ゴウくんを預かることになったのですが……気軽に引き受けたのが間違いでした。人に向かって石や砂は投げるし、使用中止になっている遊具で遊ぼうとしたり、動画サイトを見せろとわめいたり……言うことをまったく聞かないのです。
ゴウくんの面倒を見ながらのコウタのサッカー観戦はとても大変でした。疲弊しながら帰ろうとしているとゴウくんがいきなり持っていたバッグを振り回しはじめて……「バシ！！！」たまたますれ違ったサッカーチームの保護者の女性の顔面にヒット。私たち夫婦は必死に謝りましたが、ゴウくんは最後まで謝りませんでした。
今日、はじめてゴウくんを預かりました。正直やんちゃな子だとは思っていました。今までも弟夫婦の子育てには疑問を抱くことがありましたが、ここまで躾がされていないとは思っていなかったのです。
人に向かって砂や石を投げてはいけない。人の多い場所でモノを振り回してはいけない。常識中の常識ではないですか？
ここでは言いませんが、ゴウくんはこの日1日で他にもいろいろとやらかしました。
それも予想だにしないことだから、とてつもなく疲れたのです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
