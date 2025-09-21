【アリ姉とキリギリス妹】「夫婦で協力すべきよ！」話し合いは平行線のまま＜第12話＞#4コマ母道場
「孫育」なんて言葉があるように、忙しいパパママたちに代わって祖父母が孫の面倒を見ることもあるでしょう。しかし最初から祖父母に頼る前提なのか、最終手段としてお願いするのかによって、見え方は変わってきます。今回は、同じ年頃の子どもを持つ姉妹が、実母に頼る頻度で問題が勃発するお話です。
第12話 姉の気持ち：やらせないからできないんでしょ！
【編集部コメント】
実家を頼ることをなんとも思っていないクルミさんに、アンナさんはタカシさんのことを持ち出します。しかしクルミさんも負けずに反論！ 姉妹喧嘩勃発ですね。アンナさんがよかれと思って言う言葉は、今のクルミさんには何ひとつ響かないのでしょう。こんなときは感情に任せて言い合いをするのではなく、少し距離を置いた方が冷静になれる場合も。クルミさんは怒って帰ってしまいましたが、選択としては合っているかもしれませんね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
