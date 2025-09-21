＜中間速報＞石川遼が今季初Vへトップタイ浮上 首位に4人並ぶ大混戦
＜ANAオープン 最終日◇21日◇札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース（北海道）◇7066ヤード・パー72＞国内男子ツアーの最終ラウンドが進行している。今季初優勝を狙う石川遼が前半を3バーディ・1ボギーで回り、トータル15アンダー・首位タイでサンデーバックナインに入っている。
【写真】ファイターズガールのキツネポーズいただきました
首位タイには石川のほか、金谷拓実、大槻智春、ソン・ヨンハン（韓国）。1打差5位タイには小木曽喬とスコット・ビンセント（ジンバブエ）が続いている。賞金ランキング1位の生源寺龍憲はトータル9アンダー・22位タイ。昨年覇者の岩崎亜久竜はトータル5アンダー・41位タイにつけている。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には2000万円が贈られる。
