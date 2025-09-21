＜中間速報＞吉澤柚月ら首位で後半へ ルーキー六車日那乃、加藤麗奈は1差追走
＜山陽新聞レディース 最終日◇21日◇東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ（岡山県）◇6423ヤード・パー72＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアーの最終ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、吉澤柚月と皆吉愛寿香がトータル13アンダー・首位に並んでいる。
【写真】注目ルーキーたちが髪をほどきました
1打差3位タイにルーキーの六車日那乃と加藤麗奈。2打差5位にはこちらも新人の平塚新夢が続いている。2戦連続優勝を狙う大久保柚季はトータル1アンダー・57位タイで予選を通過した。ステップ賞金ランキング1位の浜崎未来はトータル9アンダー・7位タイにつけている。今大会の賞金総額は3000万円。優勝者には540万円が贈られる。
