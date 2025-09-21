首位タイでハーフターンしている吉澤柚月（撮影：GettyImages）

写真拡大

＜山陽新聞レディース　最終日◇21日◇東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ（岡山県）◇6423ヤード・パー72＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアーの最終ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、吉澤柚月と皆吉愛寿香がトータル13アンダー・首位に並んでいる。

【写真】注目ルーキーたちが髪をほどきました

1打差3位タイにルーキーの六車日那乃と加藤麗奈。2打差5位にはこちらも新人の平塚新夢が続いている。2戦連続優勝を狙う大久保柚季はトータル1アンダー・57位タイで予選を通過した。ステップ賞金ランキング1位の浜崎未来はトータル9アンダー・7位タイにつけている。今大会の賞金総額は3000万円。優勝者には540万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>

最終ラウンドの中間スコア
六車日那乃の私服姿がかわいい【写真】
1位は誰？　ステップ賞金ランキング
随時更新！　国内女子ツアーのリーダーボード
生き残りをかけた争い　第2回暫定リランキング表