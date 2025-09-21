＜中間速報＞佐久間朱莉、ルーキー荒木優奈が首位 神谷そらは1差追走
＜住友生命Vitalityレディス 東海クラシック 最終日◇21日◇新南愛知カントリークラブ 美浜コース（愛知県）◇6600ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、今季3勝の佐久間朱莉、ルーキーの荒木優奈がトータル11アンダー・首位に並んでいる。
【LIVE】ルーキー吉田鈴さんはミニスカスタイル
1打差3位タイに神谷そらとイ・ミニョン（韓国）。2打差5位に高野愛姫、3打差6位タイには上野菜々子と小滝水音が続いている。新人の吉田鈴はトータル7アンダー・8位タイ。河本結はトータル6アンダー・12位タイにつけている。1年半ぶりに予選を通過した元賞金女王・森田理香子は、トータル1アンダーー・45位タイで後半をプレーしている。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
随時更新！ 最終ラウンドのリーダーボード
森田理香子さんがドレスアップしました【写真】
ルーキー吉田鈴が今季2度目のスロープレー裁定で罰金10万円 適用は櫻井心那に続き今季2人目
生き残りをかけた争い 国内女子ツアー第2回リランキング表
テーラーメイド、ピン、キャロウェイ……クイズ『偽物クラブはどっち？』
【LIVE】ルーキー吉田鈴さんはミニスカスタイル
1打差3位タイに神谷そらとイ・ミニョン（韓国）。2打差5位に高野愛姫、3打差6位タイには上野菜々子と小滝水音が続いている。新人の吉田鈴はトータル7アンダー・8位タイ。河本結はトータル6アンダー・12位タイにつけている。1年半ぶりに予選を通過した元賞金女王・森田理香子は、トータル1アンダーー・45位タイで後半をプレーしている。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
随時更新！ 最終ラウンドのリーダーボード
森田理香子さんがドレスアップしました【写真】
ルーキー吉田鈴が今季2度目のスロープレー裁定で罰金10万円 適用は櫻井心那に続き今季2人目
生き残りをかけた争い 国内女子ツアー第2回リランキング表
テーラーメイド、ピン、キャロウェイ……クイズ『偽物クラブはどっち？』