米女子下部エプソン・ツアーは連日の順延 伊藤二花は暫定32位、谷田侑里香は予選落ち濃厚
＜マーフィー・USA・エルドラド・シュートアウト 2日目◇20日◇ミスティッククリークGC（アーカンソー州）◇6592ヤード・パー72＞米国女子下部エプソン・ツアーは順延となった第1ラウンドと第2ラウンドが行われたが、日没のため連日の順延となった。あす午前7時30分に再開する。
【写真】英莉花がシブコのほっぺをぷにぷに
日本勢から谷田侑里香、伊藤二花が出場。伊藤は11ホールを消化して1オーバーとし、トータル4オーバー・暫定32位につけている。谷田は2バーディ・5ボギー・2ダブルボギーの「79」でホールアウト。トータル13オーバーで予選落ちが濃厚となった。トータル5アンダー・暫定首位はベッカ・ハファー（米国）。トータル4アンダー・暫定2位にゼン・リーチー（中国）、トータル2アンダー・暫定3位タイにはジーナ・キム（米国）ら3人が並んでいる。なお、エプソン・ツアーを主戦場にする原英莉花は出場していない。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
第2ラウンドの暫定成績表
原英莉花が米女子ツアー昇格決定 日本シード手放し進んだいばらの道に花「絶対にLPGAに行きたかった」
米女子下部で挑戦中 谷田侑里香の米転戦記バックナンバー
順延の米女子ツアーは日本時間午後9時10分に再開へ 36H短縮競技になるかは再開前に判断
JLPGAプロテスト第2次予選 全3地区の結果まとめ
【写真】英莉花がシブコのほっぺをぷにぷに
日本勢から谷田侑里香、伊藤二花が出場。伊藤は11ホールを消化して1オーバーとし、トータル4オーバー・暫定32位につけている。谷田は2バーディ・5ボギー・2ダブルボギーの「79」でホールアウト。トータル13オーバーで予選落ちが濃厚となった。トータル5アンダー・暫定首位はベッカ・ハファー（米国）。トータル4アンダー・暫定2位にゼン・リーチー（中国）、トータル2アンダー・暫定3位タイにはジーナ・キム（米国）ら3人が並んでいる。なお、エプソン・ツアーを主戦場にする原英莉花は出場していない。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
第2ラウンドの暫定成績表
原英莉花が米女子ツアー昇格決定 日本シード手放し進んだいばらの道に花「絶対にLPGAに行きたかった」
米女子下部で挑戦中 谷田侑里香の米転戦記バックナンバー
順延の米女子ツアーは日本時間午後9時10分に再開へ 36H短縮競技になるかは再開前に判断
JLPGAプロテスト第2次予選 全3地区の結果まとめ