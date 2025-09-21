タレントの梅宮アンナさんが、自身のインスタグラムを更新。松本市で行われる乳がんに関するトークイベントの登壇を前に、パートナーへの感謝と尊敬の気持ちを綴りました。



梅宮さんは、今年5月14日、アートディレクターの世継恭規さんと出会い、わずか10日後の5月23日に結婚したことを明かしています。「結婚をして一緒に過ごして。。。感謝、尊敬、愛情、支え合い、助け合い、これらの想いを大事に大切にって思います」と記しました。







梅宮さんは乳がんの治療期間について「無我夢中で治療をしていた10ヶ月、泣いた事も沢山あった」と振り返っています。「怖くて身体中が震えた事もあって。。身体が痛くて泣いた」と、治療中の辛さを率直に語りました。そんな三大治療を終えた後に世継さんと出会ったことが、新たな人生のスタートとなったことを記しています。







結婚生活については「互いに支え合って、互いに相手の存在を尊敬し、仕事も深く理解しなくてはならない」と述べています。梅宮さんは世継さんの職業であるクリエイター、アートディレクターという仕事について「私の業種を簡単に理解するのは難しく、同時に、クリエイターと言う業種を理解するにも、1日や、2日では難しい」と指摘しています。







「クリエイターと過ごす日々は、時に辛く驚き、時に楽しい。。結局は楽しいのですが」と梅宮さんは新婚生活の様子を明かしました。「世継邸がホテルレベルに綺麗な事にはじめは戸惑った」と綴り、「会話も時にレベチで何を言っているのか？こちら頭クルクルだったり」と、異なる世界で生きてきた二人の生活の違いを率直に表現しています。







梅宮さんは「結婚は、、相手を尊敬して、感謝して、大事にして、、相手を信じて、苦楽を共に出来て生きていくことに感謝をする事です」と実感したことを語りました。「俗に世の中で言われている事ですが、本当にそうでしたね」と付け加え、異なる価値観を持つ二人が互いに歩み寄る過程を振り返っています。







梅宮さんは最後に、「そして、頑固な私が変わっていく。中々人についていかない私。初めて信じてついていきたいって思えた人に出逢って。。ありがとう!!よっちゃん」と、パートナーへの感謝の気持ちを表現しました。



