博多大吉、上京したての“20年前の自分に言いたいこと”は「国領は遠いぞ」

博多華丸・大吉の博多大吉（54歳）が、9月20日に放送されたトーク番組「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（テレビ東京系）に出演。“20年前の自分に言いたいこと”を語った。



番組は前回に引き続き、松岡と大吉が宮城・仙台を訪れ居酒屋をぶらり。今回はゲストなしのサシ飲みで、いろいろなことを語り合った。



その中で、「20年前の自分に言いたいことは？」とのお題が出され、大吉は当時34歳、「東京に出てきたとき」だと語る。そんな上京したての自分に言いたいことは「国領は遠いぞ」。



大吉は「僕、調布の横の国領っていうところに住んだんで、（東京のこと）なんも分からずに。福岡にいるときは結構都心に住んでたんで。めっちゃ田舎に…『あれ〜？？』と思って。首傾げながら上京しましたもん。目の前、畑やし」と語った。



国領は東京・調布市にある、京王線の駅。各駅停車のみ停車し、新宿駅まで約30分。