通勤もOK！着映える【柄スカート】が欲しい

USAGI ONLINEのランキングでも、つねに人気上位を占めている柄スカート。派手すぎてお仕事に着ていけないんじゃ、コスパが悪いのできれいめな印象に仕上がる上品柄だけピックアップしました。

シンプルなトップスを組み合わせても、しっかり映えるからコーデがらくらく完成♡



シアーな素材にボタニカルフラワー柄をON

ボタニカルプリントシアータックスカート／FRAY I.D

さまざまな色で表現したボタニカルフラワー柄は、FRAY I.Dオリジナルパターン。シルキーな光沢感のあるシアータフタ素材のスカートにのせて、上品な雰囲気に仕上げました。ウエストにはランダムタックを寄せて、華やかなフレアシルエットをメイク。

カラーは３色でアイボリー、ブルー、ブラックです。カラーによって印象がまた異なってくるので、お好みのカラーを吟味してください♡

華やかで大胆なバラモチーフに釘付け♡

ローズチュールスカート／FRAY I.D

ベースは繊細な印象のチュールスカート。そこにフェイクスエード素材と刺繍を組み合わせて、ラグジュアリーな雰囲気を演出しました♡華やかなバラモチーフはオリジナルのもの。華やかなルックスなので、お仕事にはごくシンプルなトップスを合わせてバランスをとって。

ベージュ、グレー、ブラックの３色展開です。

ピエール・ジョセフ＝ルドゥーテとのコラボアイテム

【CELFORD×P.J. REDOUTEコラボ】 Rosa刺繍チュールスカート／CELFORD

ピエール・ジョセフ＝ルドゥーテとのコラボレーションアイテムで、作画ロサ インディカ ウルガーリスを中心にそのほかの作画からもモチーフを取り入れて作成。

大胆な柄にラメ糸の影をたして、華やかでドラマティックな印象に仕上げました。ルドゥーテの作品の世界観を、加工を重ねることで表現したコレクションです。

ライトグレー、ブラック、ライトベージュの３色展開。

星空をイメージしたキラキラチュールスカート

【Chacott】チュールスカート／SNIDEL

日本のバレエ業界を代表するブランド「Chacott」とのコラボレーションアイテム第二弾となるチュールスカート。トレンドのバレエコアな雰囲気が漂うロマンティックなデザインで、ふんわりとしたシルエットとグリッターで仕上げた星柄がポイントです。

ウエスト部分には「Chacott」と「SNIDEL」のダブルネームリボンをさりげなく施して、スペシャル感をアップ。美脚効果も期待できるハイウエストデザインです。

アイボリー、ベージュ、ネイビーの３色展開で、アイボリーのみ無地でお作りしています。

アーティスティックに描かれたフラワーモチーフがポイント

ブラッシュフラワースカート／FRAY I.D

水彩画のようなかすれた筆致で描かれたフラワーポイントが美しいロングスカートも。フロントはアシンメトリーなタックで、モードなニュアンスもプラス。

アイボリー、ブラウン、ネイビーの３色展開です。