◆米大リーグ ホワイトソックス３―７パドレス（２０日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

パドレスが２０日（日本時間２１日）、敵地でホワイトソックス戦に逆転勝ちし、連敗を２で止めた。首位ドジャースの地区優勝マジックは「４」で変わらなかった。ドジャースのあす２１日（同２２日）の地区優勝決定はなくなった。最短は試合のない２２日（同２３日）に決まる。

ダルビッシュ有投手が先発したが、５回途中２失点で降板し、５勝目はならなかった。初回と３回に、いずれも連打で失点。５回２死二塁となったところで降板した。４回２／３で６安打２失点４奪三振、防御率は５・５１になった。

パドレスは１―２の６回にマチャドの適時打とオハーンの３点適時二塁打で逆転に成功。そのままリードを守り切った。

前日まで２連敗だったパドレスは直近１０試合で４勝６敗と調子を落としていた。

シルト監督は先発したダルビッシュについて「四球がゼロ。カウントが深くなる場面も多かったが、要所でしっかり投げ切っていた。安打は許したが、２失点。勝つために良いポジションを作ってくれた」と５回をまたずに継投に踏み切ったものの、仕事ぶりを評価していた。