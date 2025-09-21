◆米大リーグ ドジャース―ジャイアンツ（２０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、本拠地・ジャイアンツ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、１点をリードした６回先頭の４打席目に、４番手右腕のペゲロから２試合連続の本塁打となる５３号ソロを放った。本塁打王を争うフィリーズのカイル・シュワバー外野手（３２）はこの日本塁打が出なかったため、５３本で並んで３年連続の本塁打王へトップタイに浮上した。

またしても逆方向にはじき返した。１点をリードした６回先頭の４打席目。カウント２―２から右腕・ペゲロの高め９９・９マイル（約１６０・８キロ）を振り抜くと、打球速度１０７・４マイル（約１７２・８キロ）、飛距離４０３フィート（約１２３メートル）、打球角度３３度で左中間席に飛び込んでいった。

大谷は、本塁打王を争うシュワバーの所属するフィリーズとの１５〜１７日（同１６〜１８日）の３連戦で、初戦にシュワバーに５３号を見せつけられたが、大谷も負けじと２、３戦目に５０、５１号と２戦連発。前日１９日（同２０日）にはカーショーのレギュラーシーズン本拠地最終登板でチームを勝利に導く５２号逆転３ランを放った。この試合を含めてレギュラーシーズンも残り８試合となり、本塁打王争いも佳境となる中でついに追いつき、直近５試合で４本塁打と勢いに乗っている。

チーム１５４試合目での５３号は、５５・８発ペース。２年連続本塁打王に輝いた自己最多だった昨季の５４本までも残り１本と迫った。シーズンも佳境で、すでに１３年連続となるポストシーズン進出は決まり、地区優勝へのマジックを「４」としており、大谷もラストスパートをかけている。

◆大谷の年度別本塁打数（★は本塁打王）

▽１８年 ２２本

▽１９年 １８本

▽２０年 ７本

▽２１年 ４６本

▽２２年 ３４本

▽２３年 ４４本★

▽２４年 ５４本★

▽２５年 ５３本