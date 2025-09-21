カットだけで、脱・昭和！【50代】「レイヤーヘア」ってこんな垢抜け♡

ヘアスタイルの雰囲気を変えたいけれど、長さは残したい。そんな人にぴったりなのが「レイヤーヘア」。長さを大きく変えなくても、レイヤーを入れるだけで髪に軽さや立体感が生まれ、印象はぐっと今っぽく決まります。ふんわりした空気感や自然な動きは、大人世代の髪を柔らかく見せる効果も。今回はヘアサロンを2店舗経営している@ofuke_akifumiさんのInstagram投稿から、50代の髪にしっくりなじむ「レイヤーヘア」をまとめました。

丸みのあるナチュラルレイヤーミディ

最初にご紹介するのは、まとまりの良さを重視したレイヤーミディ。ベースはナチュラルブラウンで落ち着きをキープしつつ、毛先を後ろに流してやわらかな丸みを作っています。レイヤーを加えることで、軽やかさと柔らかさを両立。髪全体に自然な動きが生まれ、大人らしい余裕を感じさせる仕上がりです。

くびれシルエットが映えるミディアムレイヤー

続いてご紹介するのは、肩で跳ねるラインに整えた、菱形シルエットのミディアムレイヤー。ベースは外ハネで軽快に、トップは長めに残して女性らしいムードを漂わせます。くすみブラウンの柔らかな色味にレイヤーが加わることで奥行きが出て、全体に抜け感もプラス。落ち着きと今っぽさが同時に楽しめるスタイルです。

フェミニンなくびれボブレイヤー

伸ばし途中のボブにレイヤーを加えて、フェミニンな雰囲気に仕上げたスタイル。トップは長めをキープしながら、毛先を内巻きにして丸みのあるシルエットに。ベース部分は軽く外ハネさせることで動きが出て、カジュアルさと女性らしさが絶妙に融合しています。

暗髪に映える、エレガントレイヤーボブ

最後にご紹介するのは、柔らかな暗髪をベースにしたレイヤーボブ。サイドから後ろに流れるようにレイヤーを入れることで、ふんわりとしたシルエットが完成します。暗髪でも重く見えにくく、上品さが際立つ仕上がりに。空気感のある後ろ姿が、大人のエレガントな雰囲気を引き立ててくれそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@ofuke_akifumi様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里