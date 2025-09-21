

山口県の沖合45kmの孤島に生息する、純粋な日本古来の在来種「見島牛」（写真：KIKO／PIXTA）

文化財保護法で「動物、植物及び地質鉱物で我が国にとって学術上価値の高いもののうち、重要なもの」とされているのが「天然記念物」です。したがって、食べるなんてもってのほか、と思うのは自然なことかもしれません。

しかし、中国地方の離島では、実は「食べられる天然記念物」が存在しているのです。その歴史と、気になる味について、焼肉作家・小関尚紀さんの新著『知ればもっと美味しくなる！ 大人の「牛肉」教養』から一部抜粋・再編集してお届けします。

「牛の形をした島」に生きる幻の牛

日本に古くから伝わり、西洋種の影響をまったく受けていない純粋な日本古来の在来種の血統は、じつは「見島（みしま）牛」と「口之島（くちのしま）牛」のたった2種類しかありません。

本稿でご紹介する「見島牛」はそのうちの一つで、国の宝として「天然記念物」に指定されるほど希少な存在です。しかも驚くべきことに、「見島牛」は食肉としての生産と流通が認められているのです。

見島牛が暮らすのは、山口県萩市沖から北西へ約45km進んだところに位置する、あるユニークな形の島。その島を上空から見てみると……。まるで巨大な牛が横たわっているかのような形をしているではありませんか！

北側が顔で小さな角があり、東側に前脚、そして南側には堂々とした後躯（こうく）が広がっています。まさに「牛の形をした島」で、この島の名前こそが「見島」です。

古くから大陸との交易で栄えていたここ見島では、山の斜面に棚田を作り、稲作を営んできました。その農耕の役牛として、長きにわたり活躍してきたのが「見島牛」なのです。

明治時代になって牛肉が牛鍋などで一大ブームとなると、体も小さく肉量が少ない日本古来の和牛は、西洋種との交配によって大型化が図られました。しかし、その結果、気性が荒くなったり、肉質が落ちたりといった問題が生じ、やがて「原点回帰」の動きが生まれます。

そんな中、見島牛は幸運にも、離島という隔絶された環境に生息していたため、西洋種との交配から免れることができたのです。これにより、日本古来の純粋種として1928年に国の天然記念物に指定されました。現代でも「幻の牛」と称される和牛は数多く存在しますが、天然記念物である見島牛は、まさに「幻の中の幻」と言えるでしょう。

そして、国の天然記念物でもある見島牛ですが、先ほど述べたように、じつは食べることができます。「天然記念物を食べるなんて、そんなことアリなの？」と思われるかもしれませんが、これが「アリ」どころか「大アリ」なのです。

見島の島内で食べることはできませんが、島外に出ると味わうことができます。実際にオンライン販売もされており、牛肉マニアの間では密かに人気の牛肉として知られているのです。

見島牛は体高130cm程度と、黒毛和種と比べてもかなり小型で体が大きくなりにくく、肥育期間も長期になるため生産者にはリスクもあります。しかし、実際に私も食べたことがありますが、その肉は赤身の味が非常に強く、野性味溢れる味わいでした。個体差はあるものの、誤解を恐れずに言えば、まるでジビエを食べているかのような印象を受けるほどです。

この特別な牛肉を一度試してみたい方は、山口県萩市にある「みどりや」がおすすめです。「みどりや」では、見島牛とオランダ産ホルスタインを掛け合わせた見蘭（けんらん）牛を一貫生産しており、そのサイトから見蘭牛はもちろん、希少な見島牛も購入することができます。ぜひ、「幻の牛」にトライしてみてください。

見島牛が「和牛」ではない驚きの理由





さて、見島牛にはもう一つ、驚くべき事実があります。なんと見島牛は、西洋種との交配をまったく受けていない日本古来の純粋種であるにもかかわらず、「和牛」と名乗ることができないのです。

牛の品種表示を定める「牛トレーサビリティ法」では、「和牛」と名乗れるのは「黒毛和種」「褐毛和種」「日本短角種」「無角和種」の4品種の純粋種か、これら4品種間の交雑種に限られています。見島牛は、これら4品種とは別の系統であるため、残念なことに法的には「和牛」と表示することができず、「肉専用種」と表示するしかないのです。

日本の純粋種でありながら「和牛」の表示ができないというこの事実。見島牛が持つ神秘性を、より一層際立たせていると言えるでしょう。

（小関 尚紀 ： 焼肉作家／お肉博士1級／MBA）