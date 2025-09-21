Photo: 花藤館 photo&園芸 / Photo AC

秋をどこかで見かけませんでしたか？

暦の上ではすっかり秋ですが、まだまだ真夏のような暑さが続いている日本。今年の夏（6〜8月）は、けた違いの暑さだった過去2年の猛暑をしのぐウルトラ猛暑となりました。

過去2年を0.6℃も上回るウルトラ猛暑

Image: 気象庁 / ギズモード・ジャパンが編集

気象庁の発表によると、今年6〜8月の日本の平均気温は、平年（1991〜2020年）を2.36℃上回って、統計を開始した1989年以降の夏として、観測史上最高を記録しました。

それ以前の記録を0.68℃も上回る異常な暑さだった2023・2024年の+1.76℃を、さらに0.6℃も上回る猛暑でした。殺人的です。

地域別に見ると、特に暑かったのが北日本で+3.4℃。東日本では+2.3℃、西日本が+1.7℃となり、1946年の統計開始以降、いずれも最も暑い夏となっています。

「観測史上最高気温」も更新祭り

今年の夏、何よりも強く記憶に残っているのは、日本の特定の観測地点における観測史上最高気温が更新されまくったことです。

これまでの記録は2018年と2020年の41.1℃。まず、7月30日に兵庫県柏原が41.2℃を記録して7年ぶりに更新。7年かかったその新記録を、6日後の8月5日に、群馬県伊勢崎が41.8℃をたたき出して異次元の更新。同日には、他の2地点でも41度以上が観測されました。

それにしても今年、一気に過去最高を0.7℃も更新したのは驚きでした。これまでは、本当にじりじりと更新していったのです。1933年に記録された40.8℃を、70年近くかかって2007年に0.1℃更新（40.9℃）。その6年後の2013年に0.1℃更新して、初の41℃を記録。

次は5年後の2018年に41.1℃を観測して、これまた0.1℃更新。そして迎えた7年後の今年に0.6℃のモンスタージャンプ。結果、気象庁がまとめている「歴代全国ランキング」のトップ5を今年の記録が独占しました。

ランキングの上位22件のうち、8件が今年の記録になっています。数字で見ても、今夏の暑さが異常だったとわかりますね。

ではなぜ、こんなに今年は暑いの？やっぱり温暖化？

Image: 気象庁 2025年夏の顕著な高温と少雨をもたらした大規模な大気の流れの模式図

気象庁は、｢太平洋熱帯域の西部で海水温が高く、アジアモンスーン域の積乱雲の活動が早くから活発｣だった影響で、｢6月以降、上空の偏西風が平年より大幅に北を流れ、上空のチベット高気圧が日本付近に張り出した｣と述べています。

また、日本付近では｢チベット高気圧と太平洋高気圧が重なった背の高い暖かい高気圧に覆われ、下降気流が卓越して晴れて気温が上がった｣としています。

そして、｢地球温暖化の影響に加え、北半球中緯度帯の海面水温がここ数年顕著に高いことも日本を含む中緯度帯の気温が高いことに寄与した可能性がある｣と指摘しています。

温暖化の影響について、気象庁は｢地球温暖化がないと仮定した場合、今夏の高温はほぼ発生し得ない｣とばっさり。｢すでに地球温暖化が進行している2025年現在においても、約60年に一度のまれな高温だった｣と結論づけています。

化石燃料の燃焼に起因する温暖化が下地になって、そこへ暑さを激甚化させる気圧配置と海面水温の高さに追い打ちをかけられた結果、今年の夏がウルトラ猛暑になってしまったというわけですね。

とにかく夏の暑さが爆速で上昇している

気になるのは、日本の夏の平均気温が恐ろしいペースで上昇していることです。

長期的な傾向（1898〜2024年）としては、夏の平均気温は10年あたり0.13℃のペースで上昇してきました。ところが直近30年（1995〜2024年）に限ってみると、10年あたり0.5℃ペースと、なんと3.8倍速で気温が上昇しています。

世界の年平均気温が直近30年間で「10年あたり0.21℃ペース」で上昇しているのと比較すると、日本の上昇ペースはけた違いに感じます。

日本の夏の平均気温は、このままだと100年で5℃上昇してしまうペース。2050年までに1.25℃、今世紀末までに3.75℃上昇するかもしれません。

普通だったら、｢いくらなんでもそんな爆速で夏の平均気温が上昇し続けるわけないって｣と言えるところですが、ここ数年の世界的な暑さや気象災害の激しさを見ていると……もう何が起こってもおかしくない気がします。

今年の秋も、来年以降の夏も｢猛暑｣は続く？

三重大学大学院生物資源学研究科気象・気候ダイナミクス研究室の立花義裕教授は、今年の夏の暑さの特徴について、｢太平洋高気圧やフェーン現象といった典型的な夏の天候に加え、海水面の温度が異常に高くなっている｣と指摘します。

Image: 気象庁 2025年8月の日本近海の海面水温（左）と同平年との偏差（右）

8月の日本近海の平均海面水温と、平年との偏差を見ると、西日本以西では海面水温が30℃に達している場所もあります。また、北日本から北海道にかけては、海面水温が平年よりも4℃以上高くなっている海域もあります。4℃以上はエグいて…。

気温も海面水温も高いと、海から陸へ涼しい空気が入ってこなくなります。一方で、水蒸気は入りやすくなるため、異常な暑さや豪雨が発生しやすくなるのです。

今年の夏に「あっちで猛暑、こっちで豪雨」といった現象が相次いだのは、このような条件がそろった結果といえそうです。

さて、異常な｢外れ値｣だったのか、それとも今年のような夏が常態化してしまうのか、大変気になるところですが、立花教授はギズモードの取材に対して次のように回答しています。

今年が夏を通じてダントツで暑いのは、ユーラシア大陸の温暖化と、日本近海の水温異常によるものです。どちらも温暖化が背景となっています。ですので、今後も常態化すると思います。 ただし、大気の気まぐれがあるので、たまには昔の『普通の夏』となる年もあると思いますが、これまでの『普通の夏』が、逆に『異常な夏』となるでしょう。

普通が異常で、異常が普通になるってことですか。怖い…。

また、始まっているはずの秋の気温と降雨については、｢『猛暑』はまだまだ続き、豪雨も至る所で発生すると思います。｣とのこと。

9月も中旬を過ぎようかというのに、まだ連日数十地点で猛暑日を記録しているので、10月に入ってから35℃を超える地点が出てきてもおかしくないのかもしれません。

気象庁も、向こう1カ月（9月13日〜10月12日）は、暖かい空気に覆われやすいため、高温が続くと予想しています。特に、9月下旬まではかなり気温が高くなりそうです。

暑い夏を乗り越えるには、防災と温暖化対策が必要

今後も続きそうな暑い夏を止めるための課題や、殺人的な暑さに対する防災について、立花教授は次のように語っています。

この夏の異常な暑さで、米の値上がりをはじめ、生活に直結する影響が誰の目にも見えるようになりました。経済か脱炭素かという二者択一の発想が誤りだと、気づき始めた人も少なくないのではないでしょうか。脱炭素を怠ると、世界経済は悪化してしまいます。 ただ、7月に行なわれた参議院議員選挙で、気候危機がまったく争点にならなかったのは残念でした。炎天下で演説した政治家も、それを聞くために集まった市民も、気候危機を実感したはずなのに、『気候危機問題は票につながらない』と思われてしまったのでしょう。政治家のせいというより、市民の無関心の反映だと感じます。 一方で、防災と気候変動対策を一体的に進める取り組みには大きな意味があります。石破総理が提案した、省庁ごとに異なる現在の災害対応を一本化し、気候危機と結びつけて考える『防災庁』の設置は、今まさに必要とされているものです。 温暖化によって激甚化する自然災害に由来する熱中症もまた災害といえます。脱炭素を進めれば、異常気象に起因する災害を確実に減らせます。異常気象がノーマルになる未来は、日本の国力を弱体化させかねません。だからこそ、新しい政権には、防災庁設置構想をぜひ引き継いでほしいと強く願っています。

ニュースでもSNSでも、毎日しつこいくらいに熱中症対策が呼びかけられた2025年の夏（と秋）。それでも連日、熱中症による死亡や搬送を伝えるニュースが絶えませんでした。

今はまだ個々人の対策でウルトラ猛暑を乗り切れるかもしれませんが、猛スピードで進む温暖化に個人の適応策だけで挑むのは無謀でしょう。確かに社会として一体になって、温暖化に負けないペースで、脱炭素に取り組んでいきたいものです。

Source: 気象庁（1, 2, 3, 4）

Reference: Nippon.com, 気象庁（1, 2）