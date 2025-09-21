韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』第10話にて、Cグループが円になり別れを惜しむ姿が視聴者の感動を誘った。

【映像】みんなに愛される練習生の別れの瞬間

『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BOYS II PLANET』に少年たちが集結する。練習生たちを支えるマスターとして、イ・ソクフン、KINKY、KANY、ジェジュン、シャオティン、JLLICK、イム・ハンビョル、ヒョリン、べク・グヨン、JUSTHISが参加している。

「今日は泣かない」輪になって笑顔で別れ

第10話では、24人の練習生中16人がファイナルに進出することができる第3回生存者発表式が行われた。最新の順位発表により、Cグループ出身のメンバーはジョウアンシン（18歳）、ジャンジアハオ（23歳）、ホー・シンロン（20歳）、チェン・カイウェン（19歳）がファイナルに進出し、リー・ツーハオ（20歳）、スン・ホンユー（24歳）、フー・ハンウェン（24歳）が脱落となった。

生存者も脱落者も一緒に輪になって肩を組み、別れを惜しむCグループ。「みんなに会えて、とても幸せだった。ありがとう」と、お互いに感謝を伝え合う。常に明るく振る舞い、練習生たちに愛されていたツーハオは「今日は泣かない。前はみんなが離れていたから泣いたけど」と気丈に笑顔を見せた。

その姿に、視聴者から「わあああ」「Cの仲間愛」「中華メンバー」「Cが最後まで家族や」「C大好き」「リズハオいいやつすぎる」「中華組やばすぎる泣ける」「本当に仲良いね」と感動の声が多く寄せられた。

なお最後のインタビューで、BOYSTORYのメンバーとしてデビュー経験を持つツーハオは「僕は人気もなかったし、アイドルを続けたほうがいいか、かなり悩んでいました。でもステージを披露するたびに僕を好きになってくれる人がどんどん増えたので、もっと頑張らなきゃと思いました」と、番組で得たことを述懐。ハンウェンは「この番組で経験したことは、全てが初めてで幸せでした」と感謝を伝え、ホンユーは「忘れられない思い出になりました」と語っていた。（『BOYS II PLANET』／ABEMA K-POPチャンネル）