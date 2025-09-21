山梨県北杜市の水道管（総延長約１３５３キロ）のうち、３６５か所で漏水している疑いがあることが分かった。

県内の自治体で先駆けて行われた人工衛星と人工知能（ＡＩ）による診断で判明した。漏水などにより供給水量の４割がロスになっているとみられ、市は２０２６年度以降、管路の更新を急ぐ方針だ。

調査は２２〜２４年度に実施。人工衛星カメラで水道水漏れを示す塩素反応を捉えた上で、耐用年数などのデータを基にＡＩが管路を劣化診断し、漏水の可能性があるエリア（半径１００メートル）を特定した。

それによると、特定されたエリアは、旧８町村のうち、高根が７２か所と最も多く、長坂６６か所、大泉６５か所と続いた。管路１キロあたりでみると、須玉や白州なども多くなる。

また、調査とは別に通報などで把握した漏水事故は２０〜２３年度、計７４１件に上った。

こうした中、市は２３年度、約１０００万立方メートルの水道水を供給したものの、家庭や企業などに給水されたのは約６００万立方メートルにとどまり、約４００万立方メートルの差があった。

市は来年度から４年間で漏水の可能性があるエリアを優先し、総事業費１４億１７００万円をかけて計１８・５キロの管路を更新する計画だ。担当者は「漏水が主な原因で尋常ではない水量が無駄になっており、対策は急務だ」としている。

◇

現在、市内の水道料金は県内唯一の２体系となっている。市は２６〜３２年度に平均約２５％上げて料金を統一し、標準的な一般家庭で基本料金１１９０円とする方針。開会中の９月議会に水道事業給水条例の改正案を提出している。