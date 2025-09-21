マリナーズのローリー、球団記録超える57号

米大リーグではドジャースの大谷翔平投手とフィリーズのカイル・シュワーバー外野手のナ・リーグ本塁打王争いが注目されているが、ア・リーグも本塁打の話題に事欠かない。20日（日本時間21日）にはマリナーズのカル・ローリー捕手が57号。1997、98年にケン・グリフィーJr.外野手がマークした球団記録を超えた。止まらぬ勢いに日本のファンからも驚きの声が上がっている。

ローリーは敵地ヒューストンで行われたアストロズ戦の3回1死、左腕のバルデスから右中間のブルペンにライナーで一発。打球速度は時速105.6マイル（約169.9キロ）、飛距離399フィート（約121.6メートル）だった。場内が騒然とする中、右手を突き上げガッツポーズしながら生還した。

ローリーは捕手で両打ちという異色のホームラン打者。積み上げた数字には日本のファンからもX上に驚きの声が並んだ。

「マジで、マジですごいんだけど」

「ヤバすぎやろ あと何試合あるか分からんけど60いける？」

「捕手でスイッチで.250以下でホームラン王って はちゃめちゃだなー」

「ローリーあと3本いけ！！」

「シュワーバーが既に53本で大谷翔平も52本打ってるから凄い年だ」

さらに、マリナーズのシーズン最終カードは26日（同27日）からシアトルでのドジャース3連戦になっていることから「ワンチャン、ドジャースマリナーズ戦でスイッチ捕手初の60本見られるか…？」「簡単に打つわw こりゃ最終戦どうなるか」という声も。大谷との競演にも期待が集まる。



（THE ANSWER編集部）