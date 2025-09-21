新作キタァァァーーーッ！！【ミスド】食べ逃したくない♡「パケ可愛ドーナツ」

【ミスタードーナツ】からハロウィンデザインの「パケ可愛ドーナツ」が新作として登場中。秋らしい雰囲気を楽しませてくれそうなドーナツで、心躍るティータイムを満喫しませんか？ 今回は【ブラックサンダー】とのコラボドーナツと、定番がハロウィン仕様になったドーナツを紹介します。

ビスケットやクッキーをのせた「ブラックサンダーチョコファッション」

にっこり笑ったように見える、ブラックサンダーとのコラボドーナツ。カボチャや黒猫などが描かれた、ハロウィンらしいキュートなパッケージです。「オールドファッション」をベースに「ビスケットとザクザク食感がアップしたココアクッキー」（公式サイトより）をのせている贅沢仕立て。食べ応えが欲しいティータイムにも良さそうです。

生地の半分にはストロベリーチョコがコーティング！

「ブラックサンダーチョコファッション」は、バイカラーの可愛らしい見た目もポイント。イナズマをイメージしたストロベリーチョコがコーティングされていて、甘酸っぱい風味が良いアクセントとして味わえそうです。この他にもコラボドーナツが2種類ラインナップ。

ハロウィンドーナツ「ポン・デ・チョコデビル」

コラボ商品ではありませんが、ハロウィンドーナツとして登場したこちらも必見！ 鮮やかなオレンジに、オバケやコウモリなどのイラストが描かれた可愛らしい箱パッケージが目印です。こちらは「ポン・デ・リング」にチョコがコーティングされています。

気分を上げてくれそうな華やかなビジュアル！

「ポン・デ・チョコデビル」の生地表面にもご注目！ キラキラな目や、ハロウィンカラーのチョコスプレーをトッピングした、華やかなビジュアルです。気分を上げたいティータイムにうってつけ。目のデザインは11種類あるので、お気に入りを選んでみて。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino