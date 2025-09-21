Number_i岸優太、MV撮影中の平野紫耀に「衝撃」裏側明らかに「最低なこと言います」
【モデルプレス＝2025/09/21】Number_i（ナンバーアイ）が、20日放送の日本テレビ系音楽番組「with MUSIC」（毎週土曜よる10時〜）に出演。岸優太が平野紫耀の驚きの姿を明かした。
【写真】平野紫耀、サングラス着用の最新MV
初出し情報限定トークの中で「メンバーの新たな発見としては…」と切り出した岸。「結構朝早いスチール撮影で、（平野）紫耀がサングラスをその時つけてた。どういう表情して撮影してるのかなと思ってサングラス越しに見たら目瞑ってて…『寝ながらやってるの？』と思った」と最近MVのスチールを撮影した際に平野が寝ていたのではという疑惑を暴露した。
平野が「あんまり言わないでほしい」と苦笑いする中、岸は「紫耀ってめちゃくちゃ効率がいい人だと思ってて…。でもそこまで良くすると思って衝撃がありました」と驚きを表した。
すると平野は「最低なこと言います。スチール撮影ってバレないというか…」と本音を口に。神宮寺が「僕に聞いてくるんですよ。サングラスかけた状態で『じん、俺今目瞑ってるんだけど見えてる？』って」とさらに暴露されると、MCの松下洸平は「寝る気満々じゃん」とツッコミ。平野は「バレてるんですかね？バレてるなら教えてほしいです」と返し笑いを誘っていた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
