CLのプロモーション動画が話題

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）が9月16日に開幕した。

開幕に先立ち、海外メディア「B/R Football」が配信した動画がSNS上で話題となっている。

「B/R Football」はXで「チャンピオンズリーグが戻ってくる。戦いを始めよう」と打ち、アニメの動画を付けた。このアニメが人気漫画「ドラゴンボール」の天下一武道会を基にしたと見られて注目されている。

故・鳥山明氏の描くようなキャラクターが、それぞれCL出場クラブのエンブレムの付いた服を着て登場。昨シーズンの覇者であるフランス1部パリ・サンジェルマンのロゴの入ったキャラクターを倒そうとするのだ。

各キャラクターはそのクラブの中心選手をイメージされているとされ、SNS上では「コール・パーマーだ」「ハーランドか」「オシムヘン」と、そのキャラクターが出てきた瞬間のアニメを切り取ったリポストも多く見られた。また、「大好き」「予測不能な結果が出るぞ」「ヤマルが悟空とは」「サラーはミスター・サタンなのか？」「これを作った人はアカデミー賞に値する！」「クオリティ高い」「クール」「なんだこれは」と、楽しんでいる様子が見られた。（FOOTBALL ZONE編集部）