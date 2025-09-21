世界陸上の最終日（２１日、国立競技場）ナイトセッションの最終種目、男子４００メートルリレー決勝で、日本が３大会ぶりのメダル獲得を目指す。

五輪は０８年北京大会、１６年リオ大会で銀、世界陸上では１７年ロンドン大会、１９年ドーハ大会で銅メダルを獲得も、その後は表彰台から遠ざかる“リレー侍”。完全復活へ、２０日の予選は１走から小池祐貴（住友電工）、柳田大輝（東洋大）、桐生祥秀（日本生命）、鵜沢飛羽（ＪＡＬ）で臨み、３８秒０７の２組３着で着順通過した。

今大会の男子４００メートルリレーはメンバー候補が１１人。様々な強さを持った選手が集結する。日本記録は銅メダルだった１９年ドーハ世界陸上の決勝で出した３７秒４３。それよりも０秒１３速い３７秒３０を目標として全員で共有しており、決勝での達成をターゲットにする。

前回の日本開催、０７年大阪世界陸上では当時の日本記録をマークしながら銅メダルに０秒１３差の５位で表彰台を逃した。近年では、２１年東京五輪決勝でバトンがつながらず、２２年オレゴン世界陸上は予選で失格、２３年ブダペスト世界陸上、昨年のパリ五輪は共に５位入賞と表彰台に届かない。

男子４００メートルリレー決勝は今大会の最終種目。桐生も「過去最高メンバー」と自信を見せる“リレー侍”が国立競技場で最高のフィナーレを飾る。

女子走り高跳び決勝には、競技中に寝袋で眠る姿が見られたことから、ディズニー映画の登場人物にちなみ「眠れる森の美女」と呼ばれるようになった世界記録保持者のマフチフ（ウクライナ）が登場する。

今大会の予選でも試合が始まると寝袋に入り、ストレッチロールを枕に眠りに入ったが、競技開始１時間後、雨が降る中で１メートル９２で初めて登場し、一発で成功した。決勝で２連覇を狙う。