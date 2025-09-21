着物一式(帯・かばん・足袋・草履)を利用可能！Rinn Gion Hanatouro「着物・浴衣のレンタル付き宿泊プラン」
レアルは、花見小路通から徒歩約1分に位置するホテルRinn Gion Hanatouroにて着物・浴衣のレンタル付き宿泊プランを9月15日(月)から販売を開始しました。
●和装で京都の街を堪能
Rinn Gion Hanatouroは、お茶屋の家並みが続く風情ある通り『花見小路通』から徒歩約1分の場所に位置しています。
Rinn Gion Hanatouro限定の今回のプランは、「京都着物レンタル KITEMIRU!?祇園店」と提携し、着物一式(帯・かばん・足袋・草履)を利用できる特典が含まれています。
また、レンタル品はホテルまたは店舗での返却を選択でき、旅程に合わせた柔軟な利用が可能です。
■着物・浴衣レンタル付き宿泊プラン 概要
● 販売開始 ：2025年9月15日(月)〜通年
● 販売サイト：楽天トラベル・じゃらん・一休・るるぶ
● 料金 ：1泊2名1室 64,400円〜
※2泊から予約可能。
詳しくは予約ページを確認してください。
● 内容(特典)：「京都着物レンタル KITEMIRU!?祇園店」での着物レンタル一式
・男性着物一式も用意しています。
・女性のヘアセット込み
・安心の着物保険込み
・帯飾りつけ放題
京都着物レンタル KITEMIRU!?祇園店
【京都着物レンタル KITEMIRU!?祇園店】
所在地 ： 京都府京都市東山区祇園町南側576 桜花ビル3階
【Rinn Gion Hanatouro】
所在地 ： 京都府京都市東山区小松町555
施設概要 ： 10室 24名
スタンダードツインルーム 27平米
デラックスツインルーム 30平米
プレミアムツインルーム 42平米
コンフォートツインルーム 42平米
