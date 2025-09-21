レアルは、花見小路通から徒歩約1分に位置するホテルRinn Gion Hanatouroにて着物・浴衣のレンタル付き宿泊プランを9月15日(月)から販売を開始しました。

Rinn Gion Hanatouro「着物・浴衣のレンタル付き宿泊プラン」

レアルは、花見小路通から徒歩約1分に位置するホテルRinn Gion Hanatouroにて着物・浴衣のレンタル付き宿泊プランを9月15日(月)から販売を開始。

●和装で京都の街を堪能

Rinn Gion Hanatouroは、お茶屋の家並みが続く風情ある通り『花見小路通』から徒歩約1分の場所に位置しています。

Rinn Gion Hanatouro限定の今回のプランは、「京都着物レンタル KITEMIRU!?祇園店」と提携し、着物一式(帯・かばん・足袋・草履)を利用できる特典が含まれています。

また、レンタル品はホテルまたは店舗での返却を選択でき、旅程に合わせた柔軟な利用が可能です。

■着物・浴衣レンタル付き宿泊プラン 概要

● 販売開始 ：2025年9月15日(月)〜通年

● 販売サイト：楽天トラベル・じゃらん・一休・るるぶ

● 料金 ：1泊2名1室 64,400円〜

※2泊から予約可能。

詳しくは予約ページを確認してください。

● 内容(特典)：「京都着物レンタル KITEMIRU!?祇園店」での着物レンタル一式

・男性着物一式も用意しています。

・女性のヘアセット込み

・安心の着物保険込み

・帯飾りつけ放題

京都着物レンタル KITEMIRU!?祇園店

【京都着物レンタル KITEMIRU!?祇園店】

所在地 ： 京都府京都市東山区祇園町南側576 桜花ビル3階

【Rinn Gion Hanatouro】

所在地 ： 京都府京都市東山区小松町555

施設概要 ： 10室 24名

スタンダードツインルーム 27平米

デラックスツインルーム 30平米

プレミアムツインルーム 42平米

コンフォートツインルーム 42平米

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 着物一式(帯・かばん・足袋・草履)を利用可能！Rinn Gion Hanatouro「着物・浴衣のレンタル付き宿泊プラン」 appeared first on Dtimes.