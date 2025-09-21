SENSEofFUN(東京都渋谷区)が主催するフォトギャラリーイベント「HIROMASA La Beaue2025」を開催します。

AsiaArtGuild準備事務局・高橋匠が代表を務める株式会社SENSEofFUN(東京都渋谷区)が主催するフォトギャラリーイベント「HIROMASA La Beaue2025」を下記の通り案内申し上げます。

■イベント開催概要

イベント名： HiromasaLaBeaute2025

開催期間 ： 2025年9月27日(土)〜10月13日(月)

時間 ： 10:00〜20:00

会場 ： 心斎橋PARCO 4F「PremiumGallerySelectshop」(大阪市中央区心斎橋筋1-8-3)

主催 ： 株式会社SENSEofFUN

協力 ： OverExcellent/Virtue/MosaicStyle

入場料 ： 無料

■主なイベント内容

・9月26日(金)18時より、事前招待者のみによるレセプションパーティーを行います。

当日は、スペシャルゲストとして、Miss Universe Japan 2025の橋本佳央理 様を迎え、フォトセッションも行います。

・10月4日(土)及び12日(日)は「HiromasaStudio-PhotoShooting」を開催します。

会場内受付にて事前予約制。

55,000円(税込)※当日はヘアメイクも用意されています。

・OverExcellentのカットダイヤモンドを鏤めた本イベント限定リングを、世界三大ジュエリーにてゴールドマイスターとして活躍したVirtue・臼澤昭彦氏が手掛け、本会場にて展示販売します。

・Hiromasa氏のワークスをMosaicStyle社の手によりモザイクアートとして再現、展示販売します。

・Hiromasa氏のワークスの一つ、「TOKYO PUNK」のオリジナルグッズ(ロンT、缶バッジ、キャンバスプリント)を展示販売します。

