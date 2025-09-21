SUPER EIGHT安田章大、憧れのハイスタ・難波章浩とセッション 名曲「STAY GOLD」でコラボ「本当にかっこよかったです」
5人組グループ・SUPER EIGHTの安田章大が出演する23日放送のテレ東『ありえへん∞世界』2時間半スペシャル（後6：25）では、安田が中学生の頃から憧れていた伝説のバンドHi-STANDARDのベースボーカル難波章浩（Hi-STANDARD／NAMBA69）と一夜限りのスペシャルセッションを披露する。
【全身カット】流石です！おしゃカワ衣装で登場した安田章大
今回、「ありえへん衝撃グルメ」のコーナーでは、安田が久々のロケへ。浅草に突如現れた行列ラーメン店の調査に向かう。このラーメン店は、難波がオープンしたお店。実は難波は地元・新潟で愛されてきた「楽久」の味を継承したラーメン店「なみ福」を営んでおり大人気店に。
そのラーメン＆チャーハンの味を安田がレポート。さらに今回ナゼ東京・浅草に出店したのか。安田が難波の思いを深く掘り下げていく。さらに中学生の頃、Hi-STANDARDのスコアブックを買って練習していたほど大ファンの安田と難波が伝説の名曲「STAY GOLD」でコラボレーションする。
■安田章大（SUPER EIGHT）コメント
難波さんとセッションさせていただいて、とてもうれしかったです！
Hi-STANDARDのことを大好きな方々がたくさんいる中で、難波さんと僕が「STAY GOLD」を歌わせていただけたことのすごさ、「金ピカに輝いていこうぜ。」という歌詞の通り、それをまさに体現されている難波さんの姿は本当にかっこよかったです。
難波さんが地域の祭りに参加されたり、新潟の食材を取り入れたりと、その土地の魅力を多くの方に知ってもらおうという気持ちが伝わってきました。今回のロケはとても心地よかったです。ぜひ放送をご覧ください。
【全身カット】流石です！おしゃカワ衣装で登場した安田章大
今回、「ありえへん衝撃グルメ」のコーナーでは、安田が久々のロケへ。浅草に突如現れた行列ラーメン店の調査に向かう。このラーメン店は、難波がオープンしたお店。実は難波は地元・新潟で愛されてきた「楽久」の味を継承したラーメン店「なみ福」を営んでおり大人気店に。
■安田章大（SUPER EIGHT）コメント
難波さんとセッションさせていただいて、とてもうれしかったです！
Hi-STANDARDのことを大好きな方々がたくさんいる中で、難波さんと僕が「STAY GOLD」を歌わせていただけたことのすごさ、「金ピカに輝いていこうぜ。」という歌詞の通り、それをまさに体現されている難波さんの姿は本当にかっこよかったです。
難波さんが地域の祭りに参加されたり、新潟の食材を取り入れたりと、その土地の魅力を多くの方に知ってもらおうという気持ちが伝わってきました。今回のロケはとても心地よかったです。ぜひ放送をご覧ください。