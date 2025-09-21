¡Ø¤³¤Áµµ¡ÙÉñÂæ¤òµµÍ¤Ë¤·¤¿ÍýÍ³¡¡ºî¼Ô¡¦½©ËÜ¼£¡ÖºÇ½é¤ÏÀõÁð¤«¾åÌî¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡×
¡¡¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤¬¡ÈÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥¼¥í¤«¤é¥¤¥Á¡É¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¤ò¡¢ºî¼Ô¤ËÄ¾ÀÜ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÆÃÊÌ´ë²è¡ÖTHE ZERO to ONE¡×¡£Âè3²ó¤Ï¡¢¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×1976Ç¯42¹æ¡Ê1976Ç¯9·î21ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ËÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ø¤³¤Á¤é³ë¾þ¶èµµÍ¸ø±àÁ°ÇÉ½Ð½ê¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ºî¼Ô¤Î½©ËÜ¼£»á¤¬¡¢½é´ü¹½ÁÛ¤«¤é¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤ÉÏ¢ºÜ¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ä¡¢Åö»þ¤Î¿´¶¡¢Ì¡²èÅ¯³Ø¤Þ¤Ç¤ò¸ì¤ëµ»ö¤¬¡¢Áí¹çÅÅ»Ò½ñÅ¹¡Ö¥¼¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤Ç·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿10Ëç¡ÛÍëÌç¡ß¡Ø¤³¤Áµµ¡Ù¤¬ºÇ¶¯¥³¥é¥Ü¡ªµµÍ±Ø¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬¥º¥é¥ê
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»öÈ´¿è
¢§¡ÖÅö½é¤ÏÃ´Åö¤Ë¡Ø¥Í¡¼¥à¤ò10ËÜÉÁ¤¤¤Æ¤«¤éÏ¢ºÜ¤ò»Ï¤á¤è¤¦¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÏÃ¤¬10¤¢¤ì¤Ð¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò½Ð¤»¤ë¤«¤é¡¢¤È¡£²Æ¤Ï¹¥¤¤À¤«¤é¤È³Ú¤·¤ó¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Ï¢ºÜ¤Þ¤Ç¤Ë6ÏÃ¤Ö¤ó¤¯¤é¤¤¤·¤«ÍÑ°Õ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½µ´©Ï¢ºÜ¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È1¤«·îÈ¾¤Ö¤ó¡£¤½¤³¤«¤éËè½µ¥Í¡¼¥à¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤éºî²è¤â¤ä¤ë¡£ºÇ½é¤Ï°ì¿Í¤Ç¤·¤¿¤«¤éÍ¾·×¤ËÉ¬»à¤Ç¤·¤¿¡£¡×
¢§¡ÖµµÍ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿È¶á¤Ê¤Î¤âÂç¤¤ÊÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤ÏÀõÁð¤«¾åÌî¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤è¤¯ÅÐ¾ì¤¹¤ëÃÏÌ¾¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
¢§¡ÖËèÇ¯¡È²ÆµÙ¤ß¤¬Áá¤¯Íè¤¤¡É¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°ÊÍè¤º¤Ã¤È²Æ¤Ë¤Ê¤ë¤È¥¦¥¥¦¥¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÏ¢ºÜ½àÈ÷¤Î»þ¤â²Æ¤ò·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤ÏÏ¢ºÜ¤Ê¤ó¤Æ·Ú¤¯¤Ç¤¤ë¤È¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â½©¤Ë¤Ê¤êÅß¤Ë¤Ê¤ë¤È¡È¤ä¤Ð¤¤¡É¤ÈÉÔ°Â¤¬Êç¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£Åß¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂÎ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡¢12·îÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡×
¢£½©ËÜ¼£¡Ê¤¢¤¤â¤È¡¦¤ª¤µ¤à¡Ë»á¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¡¡1952Ç¯12·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ³ë¾þ¶èµµÍ½Ð¿È¡£1976Ç¯4·î¤Ë¡Ø¤³¤Á¤é³ë¾þ¶èµµÍ¸ø±àÁ°ÇÉ½Ð½ê¡Ù¤¬¡¢¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤Î·îÎã¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¾ÞÆþÁªºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ±Ç¯9·î¤«¤éÆ±Ì¾ºîÉÊ¤ÎÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¡£¡Ø¤³¤Á¤é³ë¾þ¶èµµÍ¸ø±àÁ°ÇÉ½Ð½ê¡Ù¤Ç¡¢2001Ç¯¤ËÂè30²óÆüËÜÌ¡²è²È¶¨²ñ¾ÞÂç¾Þ¡¢2005Ç¯¤ËÂè50²ó¾®³Ø´ÛÌ¡²è¾Þ¿³ºº°Ñ°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
¡¡³ë¾þ¶èÀ©»Ü¹Ô80¼þÇ¯µÇ°¤Ç¡¢2012Ç¯10·î¤Ë³ë¾þ¶è¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ëÌ¾ÍÀ¶èÌ±¤Ë¸²¾´¤µ¤ì¤ë¡£2016Ç¯9·î¡¢Ï¢ºÜ40¼þÇ¯¤È¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹200´¬´©¹Ô¤òµ¡¤Ë¡Ø¤³¤Á¤é³ë¾þ¶èµµÍ¸ø±àÁ°ÇÉ½Ð½ê¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ¤ò½ªÎ»¡£2016 Ç¯Âè64²óµÆÃÓ´²¾Þ(¼çºÅ:ÆüËÜÊ¸³Ø¿¶¶½²ñ)¤ò¼õ¾Þ¡£2019Ç¯11·î¤Ë»ç¼úË«¾Ï¤ò¼õ¾Ï¡£¸½ºß¡¢¡ØMr.Clice¡Ù(¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×SQ.RISE¡×)¤È¡ØTimeTuber¤æ¤«¤ê¡Ù¡Ê¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥¸¥ã¥ó¥×¡×¡Ë¤òÏ¢ºÜÃæ¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»öÈ´¿è
¢§¡ÖÅö½é¤ÏÃ´Åö¤Ë¡Ø¥Í¡¼¥à¤ò10ËÜÉÁ¤¤¤Æ¤«¤éÏ¢ºÜ¤ò»Ï¤á¤è¤¦¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÏÃ¤¬10¤¢¤ì¤Ð¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò½Ð¤»¤ë¤«¤é¡¢¤È¡£²Æ¤Ï¹¥¤¤À¤«¤é¤È³Ú¤·¤ó¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Ï¢ºÜ¤Þ¤Ç¤Ë6ÏÃ¤Ö¤ó¤¯¤é¤¤¤·¤«ÍÑ°Õ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½µ´©Ï¢ºÜ¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È1¤«·îÈ¾¤Ö¤ó¡£¤½¤³¤«¤éËè½µ¥Í¡¼¥à¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤éºî²è¤â¤ä¤ë¡£ºÇ½é¤Ï°ì¿Í¤Ç¤·¤¿¤«¤éÍ¾·×¤ËÉ¬»à¤Ç¤·¤¿¡£¡×
¢§¡ÖµµÍ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿È¶á¤Ê¤Î¤âÂç¤¤ÊÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤ÏÀõÁð¤«¾åÌî¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤è¤¯ÅÐ¾ì¤¹¤ëÃÏÌ¾¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
¢§¡ÖËèÇ¯¡È²ÆµÙ¤ß¤¬Áá¤¯Íè¤¤¡É¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°ÊÍè¤º¤Ã¤È²Æ¤Ë¤Ê¤ë¤È¥¦¥¥¦¥¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÏ¢ºÜ½àÈ÷¤Î»þ¤â²Æ¤ò·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤ÏÏ¢ºÜ¤Ê¤ó¤Æ·Ú¤¯¤Ç¤¤ë¤È¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â½©¤Ë¤Ê¤êÅß¤Ë¤Ê¤ë¤È¡È¤ä¤Ð¤¤¡É¤ÈÉÔ°Â¤¬Êç¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£Åß¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂÎ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡¢12·îÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡×
¢£½©ËÜ¼£¡Ê¤¢¤¤â¤È¡¦¤ª¤µ¤à¡Ë»á¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¡¡1952Ç¯12·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ³ë¾þ¶èµµÍ½Ð¿È¡£1976Ç¯4·î¤Ë¡Ø¤³¤Á¤é³ë¾þ¶èµµÍ¸ø±àÁ°ÇÉ½Ð½ê¡Ù¤¬¡¢¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤Î·îÎã¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¾ÞÆþÁªºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ±Ç¯9·î¤«¤éÆ±Ì¾ºîÉÊ¤ÎÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¡£¡Ø¤³¤Á¤é³ë¾þ¶èµµÍ¸ø±àÁ°ÇÉ½Ð½ê¡Ù¤Ç¡¢2001Ç¯¤ËÂè30²óÆüËÜÌ¡²è²È¶¨²ñ¾ÞÂç¾Þ¡¢2005Ç¯¤ËÂè50²ó¾®³Ø´ÛÌ¡²è¾Þ¿³ºº°Ñ°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
¡¡³ë¾þ¶èÀ©»Ü¹Ô80¼þÇ¯µÇ°¤Ç¡¢2012Ç¯10·î¤Ë³ë¾þ¶è¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ëÌ¾ÍÀ¶èÌ±¤Ë¸²¾´¤µ¤ì¤ë¡£2016Ç¯9·î¡¢Ï¢ºÜ40¼þÇ¯¤È¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹200´¬´©¹Ô¤òµ¡¤Ë¡Ø¤³¤Á¤é³ë¾þ¶èµµÍ¸ø±àÁ°ÇÉ½Ð½ê¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ¤ò½ªÎ»¡£2016 Ç¯Âè64²óµÆÃÓ´²¾Þ(¼çºÅ:ÆüËÜÊ¸³Ø¿¶¶½²ñ)¤ò¼õ¾Þ¡£2019Ç¯11·î¤Ë»ç¼úË«¾Ï¤ò¼õ¾Ï¡£¸½ºß¡¢¡ØMr.Clice¡Ù(¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×SQ.RISE¡×)¤È¡ØTimeTuber¤æ¤«¤ê¡Ù¡Ê¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥¸¥ã¥ó¥×¡×¡Ë¤òÏ¢ºÜÃæ¡£