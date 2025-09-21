ウルトラマンティガ、長野博＆井ノ原快彦のステージに駆けつける SNSで貴重な3ショット公開
20th Centuryの長野博、井ノ原快彦による「ながのーず」が20日、滋賀・草津市で行われた『イナズマロックフェス』に出演。21日までに更新された公式SNSでは、長野がかつて演じたウルトラマンティガが駆けつけたことを報告した。
【写真あり】ウルトラマンティガが長野博＆井ノ原快彦と3ショット
『ウルトラマンティガ』でウルトラマンティガ（マドカ・ダイゴ）役だった長野と、井ノ原快彦、ティガの3ショットをアップ。ユニット公式Xでは「イナズマロックフェス！楽しかったーー！！！ウルトラマンティガも駆けつけてくれた！！」と感激。
さらに「そして、黄色いTシャツのウルトラマン滋賀も生まれちゃった！！」と西川貴教とのショットも公開。井ノ原の公式インスタグラムでは「イナズマロックフェス。ながのーず終わってしまった。西川の兄貴。ウルトラマンティガ！ありがとう！！」と感謝を述べている。
コメントでは「ウルトラマンティガへの変わらぬ愛に感謝」「豪華すぎる」「ありがとう、兄貴、いのっち、ダイゴ隊員」「来年ティガ30周年長野君にもう一度ティガに変身して欲しいです！」「ゲストが大物過ぎる」「ティガと博さんの熱い抱擁を見れるなんて」とティガとのコラボへの興奮とフェスへのアツい反響が寄せられている。
