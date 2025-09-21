ÍÓÊ¸³Ø¡¢Ý¯°æÍ¥°á¤é¤¬½éÅÐ¾ì¡ªº£ÃíÌÜ¤Î²Î»ì¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ÏOWV¤Î¡ÖBLACK CROWN¡×¤¬³ÍÆÀ
²Î»ì¸¡º÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö²Î¥Í¥Ã¥È¡×¤¬¡¢9·î18ÆüÉÕ¤Î¡Ö²Î¥Í¥Ã¥ÈÃíÌÜÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÃíÌÜÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢¡ÖÈ¯ÇäÁ°¤Î³Ú¶Ê¡×¤Î¤ß¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¡¢¡Ö²Î»ì±ÜÍ÷¿ô¡×¡Ü¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¥¯¥ê¥Ã¥¯¿ô¡×¤Î³ä¹ç¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬·èÄê¤¹¤ë¡£ÄÌ¾ï¤Î²Î»ì¥¢¥¯¥»¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°¤È¤â°ã¤¦¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡¢²Î»ì¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¡×¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤À¡£
º£²ó¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï1°Ì¤Ë¡¢OWV¤Î¡ÖBLACK CROWN¡×¤¬½éÅÐ¾ì¡£2025Ç¯10·î1Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤À¡£5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¸½¾õ¤Ë´Å¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¿·»þÂå¤òÌÜ»Ø¤¹OWV¤Î»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿1¶Ê¡£Á°ºî¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSupernova¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¡ÖSORENA¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤¿Joe Ogawa¤ÈºÆ¤Ó¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ßÀ©ºî¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢OWV¤¬ÌÜ»Ø¤¹¿·»þÂå¤Ø¡¢³§¤ò´¬¤¹þ¤ßÆÍ¤¿Ê¤à»Ñ¤ò¹Ó¡¹¤·¤¯ÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2°Ì¤Ë¤Ï¡¢Number_i¤Î¡ÖNumbers Ur Zone¡×¤¬½éÅÐ¾ì¡£2025Ç¯9·î22Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNo.¶¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤·ã¤·¤¤¥é¥Ã¥×¤Ë¥Ç¥£¡¼¥×¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¿·´¶³Ð¥¢¥Ã¥×¥Á¥å¡¼¥ó¤Ç¡¢Number_i¤ÎºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤âÆñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤¿¶¤êÉÕ¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£MV¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
5°Ì¤Ë¤Ï¡¢Ý¯°æÍ¥°á¤Î¡Ö¥¥ß¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤ï¤¿¤·¤¬¹¥¤¡×¤¬½éÅÐ¾ì¡£2025Ç¯9·î19Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎÝ¯°æÍ¥°á¡ÊFRUITS ZIPPER¡Ë¤Î¥½¥í¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ëµ¤ÉÕ¤¤ò¤¯¤ì¤¿Áê¼ê¤Ø»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¼«¸Ê¹ÎÄê¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡£Ý¯°æ¤ÎÌÀ¤ë¤¤²ÎÀ¼¤È¡¢¤½¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê²Î»ì¤¬¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¹ÎÄê´¶¤â¸þ¾å¤¹¤ë³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
6°Ì¤Ë¤Ï¡¢ÍÓÊ¸³Ø¤Î¡Ödoll¡×¤¬½éÅÐ¾ì¡£2025Ç¯10·î8Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØD o n¡Ç t L a u g h I t O f f¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¤À¡£²Î¤Ï¡ã¤¢¤Ê¤¿¤Ï»ä¤Î²¿¤Ë¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¡µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤«¡¡¤É¤ó¤Ê·Ê¿§¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤Æ¡¡¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç½ýÉÕ¤¯¤«¤µ¤¨¡ä¤ÈËë¤ò³«¤±¤ë¡£ÍÓÊ¸³Ø¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º»þÂå¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¼ÀÁö´¶¤Î¤¢¤ë¥®¥¿¡¼¥í¥Ã¥¯¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
7°Ì¤Ë¤Ï¡¢É÷ÃË½Î¤Î¡ÖFrontier¡×¤¬½éÅÐ¾ì¡£2025Ç¯10·î15Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤À¡£Á´¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥é¥Ã¥×¤ËÄ©Àï¤·¡¢¡ÖÌ¤Íè¤ÏÃ¯¤Ë¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ÇÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÀÚ¤êÂó¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦Á°¸þ¤¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤ë¡£¼ºÇÔ¤äºÃÀÞ¤µ¤¨¤âÌ¤Íè¤Ø¤ÎÎÈ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤³¤Î³Ú¶Ê¤ÏÄ°¤¯¿Í¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¡¢¿·¤·¤¤°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹ÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë1¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú2025Ç¯9·î18ÆüÉÕ¡¢²Î¥Í¥Ã¥ÈÃíÌÜÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
1°Ì¡¡BLACK CROWN¡¿OWV2°Ì¡¡Numbers Ur Zone¡¿Number_i3°Ì¡¡¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¡¿=LOVE4°Ì¡¡¿¿¼Â¡¿ÌðÂô±ÊµÈ5°Ì¡¡¥¥ß¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤ï¤¿¤·¤¬¹¥¤¡¿Ý¯°æÍ¥°á6°Ì¡¡doll¡¿ÍÓÊ¸³Ø7°Ì¡¡Frontier¡¿É÷ÃË½Î8°Ì¡¡Your Dream¡¿THE AGUL9°Ì¡¡SOMEBODY STOP ME (FULL THROTTLE) ¡¿HIM10°Ì¡¡¥´¡¼¥¹¥È¡¿tayori